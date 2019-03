bugatti realisiert über 220 Millionen Euro Umsatz

Mit Aktionen am Point of Sale, der Nutzung sozialer Netzwerke (wie Facebook, Instagram), Influencer-Kooperationen und Kapselkollektionen (z. B. mit dem Stil-Magazin GQ) verstärkt das Label den Markenauftritt sowohl analog als auch digital. Im Lizenzgeschäft mit 14 Partnern hat bugatti die Umsätze auf hohem Niveau gehalten. Stärkste Lizenz sind abermals die Schuhe; auch die Entwicklung der Lizenzen Taschen und Kopfbedeckungen war sehr erfolgreich. Neuer Lizenzpartner für Frottierwaren ist seit 01.01.2019 die österreichische Firma Vossen GmbH & Co. KG.

Eduard Dressler

2018 investierte Eduard Dressler kräftig: Alle Produkte des Total Look zeigen sich jetzt in einer zum Anzug adäquaten Kompetenz. In enger Zusammenarbeit mit dem Markenbotschafter und Jazzmusiker Till Brönner ist eine Kapselkollektion entstanden, die diese Modernisierung und Casualisierung besonders gut zum Ausdruck bringt. Darüber hinaus hat Eduard Dressler das Außendienstteam gestärkt sowie die Servicebereiche Lagerangebot und Maßkonfektion deutlich ausgebaut und ebenfalls aufgefrischt. Exklusive Verkaufstools wie Pop-up-Shops, Schaufenster- konzepte bzw. neue Shop-in-Shop-Flächen machen diese Neuausrichtung sichtbar. Das Inlandsgeschäft der Marke Eduard Dressler war 2018 leicht rückläufig. Erfreulich entwickelten sich dagegen nahezu alle Exportmärkte. Überdurchschnittliche Umsatzzuwächse konnte das Label vor allem in Russland sowie den anderen Märkten Osteuropas erzielen.