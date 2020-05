Bürgerinnen und Bürger sind gefragt

Paderborn. Ab Montag, 18. Mai, fragt die Stadt Paderborn Bürgerinnen und Bürger nach ihrem Rat bezüglich des Radverkehrs in der Innenstadt West. Unter www.buergerbeteiligung.de/rad-paderborn werden alle Hinweise für das Gebiet zwischen Bahnhofstraße(südliche Grenze), Heinz-Nixdorf-Ring (westliche Grenze), Elsener Straße und im weiteren Verlauf der Neuhäuser Straße (nördliche Grenze) sowie der Friedrichstraße (östliche Grenze) entgegen genommen. Bis zum 1. Juni können online wichtige Vorschläge, Wünsche und Kritik zum Radverkehr im Quartier geben werden.

Die Stadt Paderborn lässt derzeit ein Gutachten zur Radverkehrsinfrastruktur in der Innenstadt-West erarbeiten. Das Ziel ist, die Radverkehrsinfrastruktur im Untersuchungsgebiet umfassend zu analysieren und konkreter Verbesserungsmaßnahmen zu erarbeiten. Dabei soll auch geklärt werden, wie sich das Gelände der ehemaligen Kaserne Alanbrooke einbinden lässt und wie Pkw-Stellplätze dazu genutzt werden können, um Fahrräder abzustellen.

„Um ein fahrradfreundliches Radverkehrsnetz zu entwickeln, müssen wir wissen, was den Bürgerinnen und Bürgern wichtig ist“, erklärt Arne Schubert, zuständiger Radverkehrsplaner der Stadt Paderborn. „Wo sehen Radelnde Probleme im Quartier, wie bewerten sie die vorhandenen Radverkehrsanlagen-das sind Fragen, die wir in der Online-Beteiligung für die Innenstadt West gerne beantwortet hätten“, so Schubert weiter. Die Stadt Paderborn bittet daher alle Bürgerinnen und Bürger, die die Radinfrastruktur in der Innenstadt West regelmäßig nutzen, um ihre Beteiligung.

Ursprünglich hatte die Stadt Paderborn eine Veranstaltung im Quartier geplant. Durch die Corona-Pandemie ist das derzeit aber nicht möglich, weshalb man sich für die Online-Beteiligung entschieden hat, um die so wichtige Meinung der Bürgerinnen und Bürger trotzdem mit in das Gutachten einfließen zu lassen.

Am 24. Juni 2020 sollen die Ergebnisse und die Inhalte des Gutachtens dann dem Runden Tisch Radverkehr, einem Gremium der Stadt Paderborn zur Förderung des Radverkehrs, vorgestellt werden. Auch online werden die Ergebnisse präsentiert werden. Der finale Bericht soll im Sommer 2020 vorliegen. Dieser wird im Anschluss jedem Teilnehmenden auf Wunsch zur Verfügung gestellt aber auch online präsentiert.

Das Gutachten geht zurück auf den Beschluss des Ausschusses für Bauen, Planen und Umwelt der Stadt Paderborn vom 24. Januar 2019, in dem die Stadtverwaltung beauftragt wurde, ein Radverkehrsgutachten für das Quartier Innenstadt-West (Gelände Alanbrooke und Riemekeviertel) erstellen zu lassen.