Büren schnürt die Wanderschuhe

Büren. Täglich neue Wandertouren, westfälische Gastlichkeit und ein abwechslungsreiches Kultur- programm: So beschreibt Kerstin Salerno vom Bürener Stadtmarketing das Konzept der Bürener Wanderwoche vom 15. bis 19. Oktober. Schon zum 15. Mal lockt das Wanderevent Gäste aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland nach Büren. Viele von ihnen buchen gleich die ganze Woche und beleben so den Bürener Tourismus. Auch Tagesgäste und spontane Mit- wanderer aus der ganzen Umgebung, die an einzelnen Veranstaltungen teilnehmen möchten, sind willkommen.

Täglich werden zwei geführte Wanderungen (10 bis 14 und 20 bis 28 Kilometer) angeboten. Mit- tags laden die Gastronomen zur Einkehr ein. Beim Startkartenverkauf (eine halbe Stunde vor Start) können die Wanderer ihr Menü direkt auswählen und bezahlen. Abends wird ein Kultur- programm angeboten. Hierzu sollten sich Gruppen ab fünf Personen vorab anmelden. Die Wanderwoche gehört zu dem Kooperationsprojekt „Wanderbares Büren“, das von der Stadt Büren, der Touristik-Gemeinschaft Bürener Land und dem SGV Bürener Land schon seit Jahren erfolgreich durchgeführt wird. Als großzügiger Sponsor fördert die Volksbank Bril- on-Büren-Salzkotten die Bürener Wanderwoche seit ihrer Geburtsstunde im Jahr 2004. Das Wander- und Kulturprogramm: Sonntag, 14. Oktober

17.00 Uhr: Stadtführung, Treffpunkt: Jesuitenkirche, Burgstraße 2

18.30 Uhr: Begrüßungsabend, Stadtmarketing, Königstr. 16 (ehemals Isenberg) Montag, 15. Oktober

8.30 Uhr: Treffpunkt: Hotel Ackfeld, Bertholdstraße 9 Dienstag, 16. Oktober

8.30 Uhr: Treffpunkt: Gasthof Happe, Kirchplatz 6-7, Büren-Harth Mittwoch, 17. Oktober

8.30 Uhr: Treffpunkt: Almer Schlossmühle, Schlossstraße 13, Brilon

17.00 Uhr: Führung Burgruine Ringelstein, Harthberg 18, Büren-Harth/Ringelstein Donnerstag, 18. Oktober