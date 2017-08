Braugerstenbrot und Festbier

2. Oktoberfestaktion der Brauerei Strate und Bäckerei Biere

Detmold. Echt handgebraut – echt handgebacken: Diese Formel hat den Kunden der Brauerei Strate und der Bäckerei Biere im vergangenen Jahr gut geschmeckt. Dank der großen Nachfrage wiederholen die beiden Detmolder Handwerksbetriebe ihre Aktion in diesem Herbst. Die Brauerei Strate liefert das Braumalz, aus der sie ihr „Festbier“ gebraut hat, das es immer nur zur Wies’n-Zeit gibt. Und die Bäckerei Biere verbackt es zu einem leckeren Braugerstenbrot.

Für die perfekte Brotzeit haben sich Friederike Strate und Mickel Biere für die Kunden eine besondere Aktion überlegt: Ab dem 1. September gibt es zu jedem Braugerstenbrot, das in der Bäckerei Biere gekauft wird, eine Flasche Festbier gratis dazu. Lediglich die 15 Cent Flaschenpfand werden berechnet. Und umgekehrt gilt: Zu jedem Kasten Festbier, den die Kunden im Verkaufspavillon der Brauerei Strate erwerben, erhalten sie ein leckeres Treberbrot.

Dass die regionalen Produkte mit nachhaltigen Zutaten aus der Region im vergangenen Jahr so gut ankamen, freut Mickel Biere: „Es ist schön, den Kunden ein saisonales Brot anbieten zu können, das nur aus Braumalz, Weizen- und Roggenmehl, hausgezüchtetem Sauerteig, Wasser, Salz und Hefe besteht.“ Wie bei allen Broten verzichtet der Bäckermeister auch hier auf jegliche Zusatz- oder Konservierungsstoffe. Der Gedanke der regionalen Nachhaltigkeit wird in beiden Betrieben gelebt. „Die Bäckerei Biere und uns verbindet das Motto: In der Region, für die Region“, erzählt Friederike Strate. „Echt handgebraut bedeutet für uns Liebe und Leidenschaft für die Idee. Und das gilt natürlich auch beim Festbier.“

Foto: Stadt Detmold