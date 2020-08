Brakel:Beginn der Hallenbad – Saison

Brakel Ab Montag, 3. August ist das Hallenbad am Abahndamm wieder geöffnet. Wie Bürgermeister Hermann Temme erklärte, möchte die Stadt ihren schwimmfreudigen Bürgern und Gästen so schnell wie möglich das Schwimmen und Saunieren ermöglichen. „Ich danke dem Betriebsausschuss Brakel, der der Idee, das Hallenbad früher als üblich zu öffnen, einstimmig zugestimmt hat. Und ich danke auch ganz besonders dem Bäderteam, das sich viele Gedanken darüber gemacht hat, die Cornona-Bestimmungen umzusetzen“, sagte Bürgermeister Temme. „Wir haben uns wochenlang damit beschäftigt und Lösungen gefunden, das Hallenbad wieder zu öffnen“, sagen Andreas Gehle, zuständig bei der Stadt Brakel für die Bäder, und Bäderteamleiter Bernd Willeke, „und haben ein Konzept entwickelt, das vom Gesundheitsamt Höxter genehmigt wurde.“

Das Landeskabinett NRW hat unter anderem beschlossen, dass der Betrieb von Freibädern ab dem 20.05.2020 wieder zugelassen ist. Die dazu vom Land erarbeiteten „Rahmenvorgaben“ sind am 16.05.2020 bei den Städten eingegangen und wurden auf kommunaler Ebene mit anderen Freibädern und den beteiligten Stellen (MAGS – Ministerium für Arbeit.Gesundheit.Soziales, Gesundheitsdienst, …) abgestimmt. Der Saisonstart war für Mitte Juni 2020 geplant und ist so am 26.05.2020 auch in der Ratssitzung bekannt gegeben worden. Dann kam die Nacht zum 27.05.2020 und durch einen Wasserschaden wurde ein Großteil der für den Badebetrieb erforderliche Technik in Mitleidenschaft gezogen. Nachdem nun feststand, dass erst frühestens Ende Juli 2020 ein „Notbetrieb“ hätte aufgenommen werden können und die Instandsetzung nun mit Hocheffizienzpumpen (37 % Energieeinsparung) erfolgen soll (Förderbescheid muss vor Maßnahmenbeginn bei der Stadt Brakel eingegangen sein), hat der Betriebsausschuss der Stadt Brakel am 18.06.2020 in seiner Sitzung beschlossen, dass Sommer-Bad in der Saison 2020 nicht zu öffnen. Ebenso wurde beschlossen, die Hallen-Bad-Saison 2020/2021 vorzeitig, am 03.08.2020, in durch die Coronapandemie eingeschränkter Form zu beginnen.