Bogensport Horn-Bad Meinberg bietet Einsteiger-Kurs ab Januar 2017

Bogenschießen lernen vom Profi – ab Januar 2017 bieten die Bogenschützen von Bogensport Horn-Bad Meinberg in der Tennishalle in Horn einen Bogensportkurs für Einsteiger an.

Bad Meinberg. Erst vor einem Jahr haben sich die Schützengesellschaften aus Horn, Bad Meinberg, Belle, Fromhausen und Wehren zusammengetan, um ihren Mitgliedern das Bogenschießen zu ermöglichen. Daraus entstand in kurzer Zeit die Abteilung „Bogensport Horn-Bad Meinberg“, der bereits 30 aktive Bogenschützen angehören.

Interessenten haben ab 21. Januar 2017 die Möglichkeit, das Bogenschießen bei den Horn-Bad Meinberger Bogenschützen von Grund auf zu erlernen. Der Einsteigerkurs findet in der Tennishalle des TC Blau-Weiß Horn statt und wird von Bert Mehlhaff geleitet. Bert Mehlhaff ist Lizenztrainer des DSB, mehrfacher Landesmeister sowie Deutscher Meister mit dem Recurvebogen und Bogensportreferent des Schützenkreises Lippe. Unterstützt wird er von Martina Berg (lippische Meisterin mit dem Langbogen) und den Mitgliedern von Bogensport Horn-Bad Meinberg.

Der Kurs umfasst insgesamt 6 Trainingseinheiten zu je 1,5 Stunden. Unterrichtet wird nach dem offiziellen Trainingskonzept des Deutschen Schützenbundes, die Ausrüstung wird für die Dauer des Kurses gestellt. Die Teilnahme ist ab einem Alter von 8 Jahren möglich, eine Altersbegrenzung nach oben gibt es nicht.

Anmelden können Sie sich telefonisch unter 05281 18 05 229 (Bert Mehlhaff), per E-Mail info@bogensport-deutschland.de oder über Internet auf www.bogensport-deutschland.de.

Die Horn-Bad Meinberg Bogensportler freuen sich auf „Zuwachs“. Daher sind für das Jahr 2017 noch 3 bis 4 weitere Kurse geplant. Im Sommer finden diese auf dem Schießplatz am Grillplatz der Schützengesellschaft Horn in der Nähe des Waldschlösschens statt. Die Homepage der Bogensportler befindet sich im Aufbau: bogensport-horn-bad-meinberg. de.

Bildunterschrift:

Mitglieder von Bogensport Horn-Bad Meinberg im vergangenen Herbst auf dem

Schießplatz am Waldschlößchen. Foto: Martina Berg