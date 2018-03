Bielefelder Top-Redner gewinnt als bester Europäer

Bielefeld. Am 2. März 2018 traten in Hollywood europäische und US-amerikanische Top-Redner im Wettbewerb gegeneinander an. Als einer der fünf besten Speaker aus Europa hat sich Marcus Rübbe in den Castings aus 170 Kandidaten für den US GRAND SPEAKER SLAM AWARD durchgesetzt und vertrat Deutschland als „Framing-Expert“ in Los Angeles.

Der Top-Redner, Unternehmer, Autor und Business-Coach gehört zu den gefragtesten Wirtschaftsexperten in Europa. Marcus Rübbe gilt als Spezialist für gehirngerechte Kommunikation und für den Einfluss von Sprache auf wirtschaftliches Denken und Handeln. Als Speaker hält er weltweit Vorträge zu „Framing-Strategies“ und unterstützt Unternehmen in Veränderungsprozessen. Aktuell arbeitet er an seinem Buch „Business-Framing: The way for excellent results“.

Für eine optimale Vorbereitung auf den US GRAND SPEAKER SLAM AWARD ließ sich Marcus Rübbe in Hollywood von CEO David Strasberg persönlich beraten und coachen. Das Lee Strasberg Theatre and Film Institute hat die meisten Oscar-Gewinner (über 75%) hervorgebracht und gilt als erfolgreichste Schauspielschule der Welt.

Die hochkarätige Jury des US GRAND SPEAKER SLAM AWRAD bestand aus internationalen Hollywoodstars sowie Experten der Redner- und Schauspielbranche. Darunter befanden sich neben dem CEO des Strasberg-Instituts auch der deutsche Erfolgsproduzent und Business- Expert Marcus Giers sowie Ruth Bornhauser, eine der einflussreichsten Hollywood- Managerinen und Werner Daehn, bekannt aus Walküre mit Tom Cruise und Tripple X mit Vin Diesel. Durch den Abend führte die bekannte Schauspielerin Adrienne McQueen (The Fast and the Furious).

Marcus Rübbe gewann schließlich als bester Europäer den US GRAND SPEAKER SLAM AWARD 2018 und steht damit in der Weltgesamtwertung auf Platz drei der besten Speaker.

Die führenden US-Medien bezeichnen Marcus Rübbe als „the best of Germany” und “one of the greatest entrepreneurial minds that Germany has to offer” (iHeart-Radio, 2018). Der zweitgrößte Radiosender der USA iHeart-Radio bot dem exzellenten Speaker die Möglichkeit in einem Live-Interview über persönliche Themen sowie den Slam zu berichten. Dabei zeigten sich mehrere Millionen Zuhörer von ihm und seiner Expertise als Framing-Expert begeistert.

Eine besondere Ehre war es für den deutschen Award-Gewinner seine Erfolge gebührend mit rund 300 Vertretern der deutschen und internationalen Film- und Kulturszene auf dem German PRE-OSCAR Event zu feiern. Hierzu wurde er persönlich von dem deutschen Generalskonsulat in Los Angeles eingeladen.

Ein weiteres Highlight war für den Bielefelder Unternehmer die OSCAR-Nacht, wo er mit den Gastgebern Sir Elton John und seinem Mann David Furnish auf der “Academy Award Viewing Party” hautnah die OSCAR-Verleihung sowie ein vorzügliches Dinner genoss. Dort traf der frisch gekürte, beste europäische Redner auch deutsche Prominente wie Heidi Klum und Roland Emmerich. Auf dem roten Teppich war Marcus Rübbe nicht nur bei den internationalen Medien, sondern auch beim ZDF und Frauke Ludowig von RTL-Exclusiv ein gefragter Interviewpartner.