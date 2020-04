Bibliothek to go – das Lesen geht weiter!

Die Stadtbibliothek plant nun eine Wiedereröffnung in zwei Schritten.

Gütersloh. Seit fünf Wochen ist die Stadtbibliothek nun wegen der Corona Krise geschlossen und konnte ausschließlich digitale Medienwünsche befriedigen. Viele Kunden warten aber dennoch auf eine Gelegenheit aus den Medienbeständen vor Ort etwas ausleihen zu können und vermissen das Stöbern an den Regalen.

Die Stadtbibliothek plant nun eine Wiedereröffnung in zwei Schritten. Der erste Schritt wird ab dem 22. April ein Bestell- und Abholservice sein. Bis zu 10 Medien können sich Kunden von der Stadtbibliothek zusammenstellen lassen. Einfach im Onlinekatalog unter www.stadtbibliothek-guetersloh.de die verfügbaren Wunschmedien suchen, dann Titel, Lesernummer, Vor- und Nachnamen an die Mailadresse stdtbblthk-gtrslhgt-ntd schicken oder telefonisch unter 05241 / 2118072 (Mo. – Fr. 10 – 17 Uhr) bestellen.

Die Kollegen*innen der Stadtbibliothek vereinbaren dann einen individuellen Abholtermin am Lieferanteneingang (Domhof), bei dem kontaktlos die Medienpakete abgeholt werden können. Die Kunden sollten sich sehr genau an diesen Termin halten, um unnötige Warteschlangen an dem Eingang zu vermeiden. Alle Informationen zu dem Service „Bibliothek to go“ findet man auf der Homepage der Stadtbibliothek www.stadtbibliothek-guetersloh.de. Im zweiten Schritt plant die Stadtbibliothek auch wieder eine eingeschränkte Öffnung der Bibliothek. Dafür müssen noch einigen Maßnahmen zum Hygieneschutz und zur Vorgabe der Sicherheitsabstände umgesetzt werden. Die Stadtbibliothek wird zeitnah das Datum einer Wiedereröffnung über die Homepage, die sozialen Medien und die Presse mitteilen.

Natürlich stehen auch weiterhin die digitalen Angebote, wie die OnleiheOWL, Tigerbooks, FreegalMusic, Duden Online und andere sowie die kontaktlose Anmeldung per eMail zu Verfügung.