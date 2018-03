Besondere Erlebnisse auf der Gartenschau im Jahr 2018

Bad Lippspringe bietet den Besuchern monatliche Veranstaltungshöhepunkte

Auch im Jahr nach der Landesgartenschau 2017 bietet Bad Lippspringe in dem attraktiven Gelände mit Kaiser-Karls-Park und Waldpark besondere Erlebnisse. Die neue Gartenschau Bad Lippspringe lockt die Besucher unter anderem mit vielfältigen Veranstaltungen an. Im Blickpunkt stehen dabei monatliche Höhepunkte in den Bereichen Kultur, Handwerk, Floristik und Kunst. Das Veranstaltungsprogramm konzentriert sich vor allem auf die Hauptsaison, die vom 15. April bis zum 14. Oktober 2018 läuft.