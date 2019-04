Berufsbegleitend in Bielefeld zum Bachelor und Master

Bielefeld. Die Fachhochschule Bielefeld informiert am Dienstag, den 9. April 2019, über die berufsbegleitenden Bachelor- und Masterstudiengänge Betriebswirtschaft (B.A.)

Masterstudiengänge:

General Management (MBA)

Management für Ingenieur- und Naturwissenschaften (MBA)

Wirtschaftsrecht (LL.M.)

In den Programmen finden die Lehrveranstaltungen in der Regel an den

Wochenenden statt. Interessierte können sich im Rahmen des

Infoabends am Dienstag, den 9. April ab 18:0 Uhr über die Studiengänge

informieren.

Anmeldung per E-Mail unter Angabe des Studiengangs an:

Verbundstudium@fh-bielefeld.de