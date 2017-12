Bertelsmann-Fahrdienst spendet Tank-Prämien an Jugendhilfe Bethel in Gütersloh

Gütersloh.Der Bertelsmann-Fahrdienst hat seine Bonuspunkte, die im vergangenen Jahr beim Tanken der am Corporate Center stationierten Dienstwagen gesammelt wurden, an vier Gruppen der Jugendhilfe Bethel in Gütersloh gespendet. Die insgesamt 140.000 Bonuspunkte wurden in Prämien eingetauscht und in Form von vier Tablets, vier Kopfhörern, vier Sporttaschen und vier Radios an Jugendliche aus einer Tages- und drei Wohngruppen weitergegeben.

„Es freut uns sehr, mit den vielen Bonuspunkten, die man alleine nie hätte sammeln können, etwas Gutes zu tun“, erklärte Daniel Pircher, Leiter des Fahrdienstes Vorstand im Corporate Center. „Wie in den vergangenen mehr als zehn Jahren wurden die Punkte in Prämien umgewandelt und an eine soziale Einrichtung im Raum Gütersloh gespendet.“

„Es war uns wichtig, den Jugendlichen Dinge zukommen zu lassen, die sie wirklich gut gebrauchen können“, erklärte Sabine Reiplinger von der Jugendhilfe Bethel. „Durch das Hören von Musik oder das Anschauen von Videos können sich die Jugendlichen nun zum Beispiel eigene Rückzugsorte schaffen, die ihnen bislang oft fehlten.“

In den vergangenen Jahren gingen die gespendeten Tank-Bonuspunkte unter anderem an ein Frauenhaus, verschiedene Kindergärten, die Gütersloher Suppenküche sowie zuletzt an das Bürgerzentrum Lukas in Blankenhagen und das Jugendhaus Don Bosco in Avenwedde