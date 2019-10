Bertelsmann Business Podcast mit Mediengruppen RTL-CEO Bernd Reichart

In der achten Folge des Bertelsmann Business Podcasts „Kreativität und Unternehmertum“ spricht Moderatorin Isabelle Körner mit Bernd Reichart, CEO der Mediengruppe RTL Deutschland. Ein Gespräch über Veränderungen bei der Mediengruppe, Kooperationen und warum das Land Spanien eine wichtige Rolle in seinem Leben spielt.

Die Mediengruppe RTL Deutschland ist der erfolgreichste private Fernsehanbieter Deutschlands mit Sitz in Köln. Zu dem Free-TV Angebot gehören die Sender RTL, VOX, n-tv, NITRO und RTLplus sowie die Beteiligungen an SUPER RTL und RTL II. Im Pay-TV ergänzen RTL Crime, RTL Passion, RTL Living und GEO Television das Portfolio. Erfolgsformate wie „Ich bin ein Star – holt mich hier raus!“ erreichen in der Spitze über sechs Millionen Zuschauer an einem Abend. Bernd Reichart ist seit Januar 2019 Chef der Mediengruppe und Mitglied im Group Management Committee von Bertelsmann. „Wir wollen das Powerhaus sein, in dem man am liebsten arbeitet.“ Im Gespräch mit Isabelle Körner lobt er den Willen und die Be- reitschaft seines Teams sich zu verändern, ordnet die Wettbewerbsfähigkeit von TV NOW ein und verrät auch Persönliches.

In den 30- bis 45-minütigen Episoden geben Top-Manager aus dem Konzern im Gespräch mit n-tv-Moderatorin Isabelle Körner einen exklusiven Einblick in ihren Arbeitsalltag und schildern, welche Bedeutung Kreativität und Unternehmertum darin zukommt. Die Beiträge der Podcast-Serie „Kreativität und Unternehmertum“ erscheinen im Zweiwochen-Rhythmus unter anderem auf Audio Now, bertelsmann.de, iTunes und Soundcloud. Die nächste Folge mit Sebastian Thrun, Mitgründer der Onlineuniversität Udacity und Erfinder des Google Au- tos, erscheint am 9. Oktober 2019.