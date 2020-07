Beratung zur Ausbildung auf YouTube

Ostwestfalen-Lippe. Noch läuft das Ausbildungsjahr. Auf YouTube entwickeln Berufsberater der Bundesagentur für Arbeit diesen Donnerstag mit Jugendlichen Strategien, um sich erfolgreich um einen Ausbildungsplatz zu bewerben.

Die Agenturen für Arbeit in Ostwestfalen-Lippe unterstützen Jugendliche bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz umfassend. Die Suche nach einem passenden Ausbildungsbetrieb ist durch die Corona-Krise zwar erschwert. „Wer sich aber mit aussagekräftigen Unterlagen an Ausbildungsbetriebe wendet und bei der Stellensuche etwas flexibel zeigt, hat noch gute Chan-cen“, sagt Thomas Richter, Leiter der Agentur für Arbeit Bielefeld. Um ge-meinsam mit Jugendlichen erfolgreiche Bewerbungsstrategien zu entwi-ckeln, bieten die Berufsberater der Bundesagentur für Arbeit diesen Don-nerstag und an zwei Folgeterminen Livechats über YouTube an. Dieses An-gebot ergänzt die Beratungsangebote der Berufsberater unter anderem über lokale Servicerufnummern.

Auf YouTube beantworten die Berufsberater Jugendlichen Fragen rund um den Bewerbungsprozess, geben Tipps zur allgemeinen Berufsorientierung und stellen Check-U vor. Das ist ein Online-Tool zum Erkunden eigener Stärken. Jeder kann an den Terminen teilnehmen:

 30.07.2020 „Wie und wann muss ich mich bewerben?“

 06.08.2020 Check-U – meine Stärken finden

Die Livechats beginnen immer um 16.00 Uhr. Der Link zum ersten Chat:

https://youtu.be/7EyUC9AHhg4.

Die Berufsberater der Agenturen für Arbeit in Ostwestfalen-Lippe sind über lokale Servicerufnummern zu erreichen wie bisher. Eine Übersicht mit den Kontaktdaten ist im Internet unter https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/rd-nrw/zukunftklarmachen abrufbar. Untenstehender QR-Code führt zu der Übersicht.