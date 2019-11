Bielefeld. Strahlende Malerei und Grafik ist im November und Dezember 2019 im neuen Schauraum des Bielefelder Künstlers Aatifi neben dem Atelierhaus zu sehen. Die Schau bildet den Abschluss eines erfolgreichen Ausstellungsjahres. Im Sommer zeigte die Galerie Von und Von seine Tuschezeichnungen in einer Soloschau auf der paper positions Basel zur Art Basel. Zuletzt haben 730 Kunstinteressierte aus OWL, NRW und ganz Deutschland seine dreimonatige Einzelausstellung „Alphabet der Malerei“ im Herforder Kunstverein besucht.

Die Schauraum-Ausstellung wird am Samstag, 23. November 2019 zwischen 18 und 21 Uhr eröffnet. Ausdruckstarke Malereien mit strahlenden Farben und dynamischer Linienführung, kombiniert mit kraftvollen und filigranen Tuschezeichnungen in Blau, Gelb-Grün und Rot- Gelb machen die aktuelle Ausstellung von Aatifi in seinem neuen, ebenerdig gelegenen Schauraum aus. Der Maler und Grafiker präsentiert rund 25 Werke auf Leinwand und Büttenpapier in kleinen, mittleren und großen Formaten aus 2019 und den Vorjahren.

Die Ausstellung im neuen Schauraum des Ateliers Aatifi an der Ravensberger Straße 47 im Hinterhof ist nach der Vernissage (23.11., 18 – 21 Uhr) von Sonntag, 24. November bis Sonntag, 22. Dezember 2019 samstags und sonntags von 12 bis 18 Uhr sowie täglich nach Vereinbarung geöffnet (unter info@aatifi.de oder 01 71_41 45 081). Weiteres unterwww.aatifi.de