Auslandsgeschäft bleibt Wachstumsmotor, Erwartungen trüben sich ein

Bielefeld. Mit knapp 17 Milliarden Euro erreichten die Auslandsumsätze des Verarbeitenden Gewerbes in Ostwestfalen 2018 einen neuen Spitzenwert und setzen den Wachstumskurs der vergangenen Jahre fort – zu diesem Ergebnis kommt das aktuelle Exportbarometer der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK). Die Umsätze stiegen im Vergleich zu Vorjahr um 2,9 Prozent (2017: 16,5 Milliarden Euro), blieben aber hinter der Wachstumsquote von acht Prozent zurück. Das IHK-Exportbarometer wurde zum 13. Mal erhoben.

An der Befragung beteiligten sich 357 Unternehmen mit rund 75.500 Beschäftigten. „Das Auslandsgeschäft ist seit über 26 Jahren der Wachstumsmotor unserer Unternehmen“, betonte Oliver Höner, Vorsitzender des IHK-Außenwirtschaftsaus- schusses. Seit 1992 habe sich der Umsatz mehr als verdreifacht. „Allerdings trüben sich die Erwartungen ein“, so der Ausschussvorsitzende. 48 Prozent der im Export tätigen Unternehmen rechnen mit steigenden Umsätzen, 19 Prozent gehen von sinkenden Umsätzen aus (2017: 70 Prozent „steigend“, drei Prozent „sinkend“). Als herausfordernd für Unternehmen nannte Höner den steigenden Nationalismus und Protektionismus weltweit. „Es ist schon eine turbulente Zeit, in der wir leben. Wir sehen es an den USA, dem Brexit oder der Politik Ungarns – immer mehr geht es um die Durchsetzung der eigenen Interessen, im Zweifel auch auf Kosten langfristig vereinbarter Handelsregeln.“ Höner betonte, dass wir Europa vor allem eine gehörige Portion unseres heutigen Wohlstands zu verdanken haben. So gingen etwa 60 Prozent der Exporte in die Länder der EU.