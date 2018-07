Auf zum Sparrenburgfest!

Bielefeld. Das Highlight des Bielefelder Sommers steht bevor: Von Freitag bis Sonntag (27. bis 29. Juli) schicken Bielefeld Marketing als Veranstalter und die Agentur Le Petit Festival die Besucher des Sparrenburgfests auf eine Zeitreise ins Mittelalter. An drei Sparrenburgfesttagen stehen rund 150 Programmpunkte an – von Live-Konzerten über Ritterkämpfe bis zur Märchenstunde für Kinder

Das Festivalgelände an der mächtigen Festungsanlage ist 30 Stunden geöffnet (Fr. 13-22 Uhr, Sa. 11-22 Uhr, So. 11-22 Uhr). Und da immer an mehreren Stellen rund um die Burg etwas los ist, kommen sogar insgesamt 80 Stunden Mittelalter-Programm zusammen. Rund um die Burg können die Besucher in vier Welten eintauchen – die Welt des Adels, das Lager der Ritter, das Quartier der Bauern und das Reich der Orientalen. Auf vier Bühnen finden Musik und Unterhaltung statt. Die Hauptbühne steht auf der großen Festwiese im Ritterlager.

Gastronomen verkaufen ihre Leckereien – vom süßen Met bis zum deftigen Fleisch vom Rost. Daneben zeigen Handwerker vom Schmied über Steinmetz bis zum Papierschöpfer ihre Kunst. 68 Stände von Gastronomen und Handwerkern gibt es auf dem Gelände. Dazu kommen noch 20 weitere Aufbauten für die vielen Darsteller. Der Aufbau beginnt am Mittwoch, 25. Juli. Mehr als 400 Aktive lassen ihren Alltag für drei Tage hinter sich und tauchen ab ins Mittelalter. Darunter sind 30 Profimusiker – vornweg die Band Corvus Corax, die am Freitag das Auftaktkonzert gibt (20 Uhr).

Die Anreise

Es gibt zwei Eingänge für Besucher – am Burgsteig (über die Straße Am Sparrenberg) sowie an der Straße Burgwiese (Musik- und Kunstschule). Parken rund um die Burg ist den Anwohnern vorbehalten. Besucher setzen am besten auf Bus und Bahn (Stadtbahn-Haltestellen Landgericht, Adenauerplatz und Bethel; Bushaltestellen Kunsthalle und Bethel) oder nutzen die Parkhäuser in der Altstadt. Am Mittwochnachmittag wird die Zufahrt zur Sparrenburg (Am Sparrenberg) für Fahrzeuge gesperrt. Ab Freitagmorgen ist die Straße Am Sparrenberg dann komplett gesperrt (ab Einmündung Gadderbaumer Straße), ebenso wie die Spiegelstraße (Einmündung Kreuzstraße) und die Richard-Wagner-Straße (ab Ecke Gartenstraße).

Tickets

Die Tageskarte kostet 7 Euro (ermäßigt 5 Euro). Kinder unter 1,20 Meter „Schwertmaß“ dürfen wie immer kostenlos das Sparrenburgfest besuchen. Tickets gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information (Niederwall 23, Tel. 0521 516999) und im Besucher-Informationszentrum auf der Sparrenburg (Tel. 0521 516789) sowie an der Tageskasse. Das komplette Programm: www.bielefeld.jetzt/sparrenburgfest