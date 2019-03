ASSMANN Büromöbel auf Platz 14 der Top Arbeitgeber

Meller Büromöbelhersteller beim Thema Arbeitnehmerfreundlichkeit führend in der Region – Erneute „Top Job“-Auszeichnung ist Bestätigung und Motivation

Melle.Großer Erfolg für die ASSMANN Büromöbel GmbH & Co. KG. Das Meller Familienunternehmen ist am vergangenen Freitag in Berlin als Top Arbeitgeber in Deutschland ausgezeichnet worden. ASSMANN erreichte den 14. Platz in der Kategorie der mittelständischen Unternehmen mit 251-500 Mitarbeitern. Im Vergleich zur „Top Job“ Auszeichnung vor zwei Jahren konnte ASSMANN seine Leistungen damit noch einmal deutlich verbessern und sich als einer der attraktivsten Arbeitgeber der Region etablieren. „Wir sind sehr stolz, dass wir nicht nur zum wiederholten Mal als Top Job Unternehmen ausgezeichnet worden sind, sondern durch die konsequente Weiterentwicklung unserer Leistungen auf dem Weg in die Top 10 in unserer Kategorie sind“, freut sich Alexander Epping, Leiter Personal bei ASSMANN auf der Preisverleihung in Berlin.

Engagierte und motivierte Mitarbeiter sind Garanten für die Sicherung und den Ausbau der führenden Marktstellung von ASSMANN Büromöbel. Das Meller Familienunternehmen treibt seit Jahren vielfältige Maßnahmen zur Arbeitnehmerfreundlichkeit voran, unter anderem die Einführung von Home Office- Regelungen, Zeitwertkonten, eine regelmäßig erscheinende Mitarbeiterzeitung und viele mehr – mit Erfolg, wie die Mitarbeiter dem Familienunternehmen bei der aktuellen „Top Job“-Befragung bestätigten!

„Top Job“-Siegel als erneute Bestätigung

Den Unternehmenspreis für die besten Arbeitgeber im deutschen Mittelstand erhielt ASSMANN in Berlin aus den Händen des ehemaligen Bundeswirtschaftsministers ‚Wolfgang Clement überreicht. Der „Top Job“-Mentor würdigte insbesondere die strategische Ausrichtung auf eine nachhaltige Fachkräftesicherung und die kontinuierliche und systematische Weiterentwicklung der Qualitäten als Arbeitgeber. Für den führenden Büromöbelhersteller aus Melle ist es bereits die zweite Auszeichnung als attraktiver Arbeitgeber und herausragender Ausbildungsbetrieb in Folge. Besonders erwähnenswert sind die guten Befragungsergebnisse im Bereich der Work-Life-Balance und der Unternehmenskultur.