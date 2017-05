Am Pfingstsonntag mit der Landeseisenbahn Lippe erlebnisreich zum Spargelessen

Bösingfeld.Am Pfingstsonntag, dem 4. Juni geht der „Historische Heckeneilzug“ der Landeseisenbahn Lippe wieder auf Tour. In Gepäck haben die Eisenbahnfreunde dieses Mal das Schlemmerticket: Bahnfahren und Spargelessen im Landhaus Begatal in Farmbeck. Während der erlebnisreichen Fahrt gibt es zudem viele Informationen zur Geschichte Nordlippes und der musealen Eisenbahntechnik.

Die Elektro-Lok 22 von 1927 startet um 10 Uhr und 13 Uhr in Bösingfeld – Am Bahnhof 1, 32699 Extertal. Diesellok V2.004 übernimmt dann erstmals nach der Revision wieder in Alverdissen bis ins Begatal den Streckendienst nach Dörentrup. Hier – Am Thonwerk, 32694 Dörentrup – geht es dann um 11:25 und 14:25 Uhr zurück. Zustieg ist in Alverdissen, Barntrup, Bega und Farmbeck möglich.

Mit der Hauptuntersuchung (HU) der Diesellok V.2004 wurde gerade eine Großbaustelle abgeschlossen. „Dank des großartigem Engagements unserer Vereinsmitglieder Frank Muth, Michael Ortenstein, Adrian Fahrenkamp, Stefan Bothur und Simon Stock wird die 63-jährige Lok daher fristgerecht am kommenden Fahrtag wieder in Betrieb gehen“, freut sich der Vorsitzende Benedikt Vogelsteller. Die Verkehrsbetriebe Extertal haben ihre Werkstatt für die notwendigen Revisionsarbeiten zur Verfügung gestellt. Hier wurden Arbeiten an Bremsanlage, Achsen und Radreifen, Puffer und Zughaken, Kraftstoff- und elektrischer Anlage sowie Getriebe und Motor durchgeführt. Außerdem wurden sämtliche Druckbehälter ausgebaut und TüV-geprüft. Die Arbeiten an den Stangen und Stangenlagern wurden mit Unterstützung der Eisenbahnwerkstätten Krefeld realisiert. Bis zur nächsten HU 2023 kann die 575 PS starke Maschine dann wieder auf Strecke gehen.

Das Schlemmerticket „Spargel klassisch“ kostet 27 Euro und beinhaltet frischen Stangenspargel, Butterkartoffeln mit Koch- oder rohem Schinken, dazu zerlassene Butter und Sauce Hollandaise inkl. Dessert.

Auf Vorbestellung ist ein Frühstück oder am Nachmittag Kaffee und Kuchen im Zug für 18 Euro möglich. Das Tagesticket kostet 15 Euro für Erwachsene, 8 Euro für Kinder. Familien zahlen 35 Euro. Ermäßigungen werden z.B. für Inhaber der NRW-Ehrenamtskarte und für Mitglieder des Lippischen Heimatbundes gewährt. Der Fahrradtransport ist kostenlos. Reservierungen werden empfohlen und sind unter Tel.: 05262-409904 (mittwochs von 18 bis 20 Uhr) möglich. Fahrkarten und weitere Informationen gibt es jederzeit online unter www.landeseisenbahn-lippe.de.