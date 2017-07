Am 6. August mit dem Ferienexpress in Nordlippe unterwegs

Erlebnisreiche Erfrischungen im Zug und entlang der Extertal- und Begatalbahn

Lippe. Am Sonntag, den 06. August ist die Landeseisenbahn Lippe wieder mit dem historischen Heckeneilzug unterwegs. Bei Sonne oder Regen – ein wetterunabhängiges Ferienerlebnis für die ganze Familie. Aktuell ist der Einsatz der blauen Diesellok V2.004 von 1954 geplant.

Während des ganzen Betriebstages gibt es viel Wissenswertes über die nordlippische (Eisenbahn-) Geschichte durch Zugführer Raphael Kahlert. Abfahrt ist in Bösingfeld – Am Bahnhof 1, Extertal – um 10 und 13 Uhr. In Dörentrup – Am Thonwerk – geht es zurück um 11:25 und 14:25 Uhr. Zustieg ist in Alverdissen, Barntrup, Bega und Farmbeck möglich. „Ein Defekt am Trafo des Unterwerks sorgt aktuell dafür, dass wir leider nicht mit der 90-Jahre alten E-Lok 22 fahren können“, erklärt der Vorsitzende Benedikt Vogelsteller. Bisher durften die Fahrgäste im Bahnhof Alverdissen den Rangierarbeiten beim Lokwechsel von E-Lok auf Diesellok zuschauen. Das entfällt bei diesem Fahrtag. Vogelsteller ist aber verhalten optimistisch, dass das beauftrage Fachunternehmen den Trafo zeitnah wieder in Betrieb nehmen wird.

In Alverdissen gibt es aber trotzdem tolle Möglichkeiten, um die Bahnfahrt dort auch etwas länger zu unterbrechen. Zum einen lädt die Batze – das beheizte Schwimmbad in unmittelbarer Nachbarschaft zum Bahnhof – zu einer Erfrischung ein. Außerdem hat nachmittags von 14 bis 17 Uhr das Heimatmuseum Alverdissen – direkt neben der Kirche und in fußläufiger Entfernung vom Bahnhof – mit interessanten Exponaten der Extertalbahn geöffnet.

Als Schlemmerticket – Bahnfahren und Speisen im Landhaus Begatal-Biergarten in Farmbeck – wird dieses Mal eine „Sommerliche Salatvariation“ mit gebratener Maispoulardenbrust und Pizzaecken – kostet 27 Euro inkl. Dessert – angeboten. Auf Vorbestellung ist ein Frühstück oder am Nachmittag Kaffee und Kuchen im Zug für 18 Euro möglich. Der Fahrradtransport ist kostenlos. Ermäßigungen erhalten u.a. Mitglieder des Lippischen Heimatbundes. Das Tagesticket kostet 15 Euro für Erwachsene, 8 Euro für Kinder. Familien zahlen 35 Euro. Reservierungen werden empfohlen und sind im Internet unter www.landeseisenbahn-lippe.de oder Tel.: 05262-409904 (mittwochs von 18 bis 20 Uhr) möglich.

Bild: Am 6. August ist die Landeseisenbahn Lippe mit der blauen Diesellok V.2.004 – hier bei der Ausfahrt im Bahnhof Farmbeck – und dem Ferienexpress in Nordlippe unterwegs © Michael Rehfeld