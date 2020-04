Aktuelle Informationen zum Coronavirus in Lippe

Vorbereitung auf Ostern: Die beiden vergangenen Wochenenden haben einen deutlichen Rückgang der Anrufe bei den Corona-Hotlines des Kreises Lippe an den Samstagen und Sonntagen gezeigt. Darüber hinaus haben an diesen Tagen auch deutlich weniger Lipper Termine für einen Abstrich im Diagnostikzentrum vereinbart. Daher werden dort, nach fünf Wochen des täglichen Betriebs, an den bevorstehenden Osterfeiertagen am kommenden Freitag, Sonntag und Montag keine Abstriche genommen. Für dringende Fälle wird der mobile Dienst des Kreisgesundheitsamtes eingesetzt, der vor Ort einen Abstrich nehmen kann. Auch die allgemeine Hotline des Kreises (0 52 31) 62-11 00, die Terminvergabe (0 52 31) 62-17 00 sowie die Familienberatungs-Nummer (0 52 31) 62-17 77 pausieren am Karfreitag, Ostersonntag und -montag. Über die Beratungsnummer werden aber alternative Anlaufstellen aufgezeigt.

Kreis Lippe . Im Kreis Lippe gibt es insgesamt 526 bestätigte Coronafälle – damit sind 17 weitere Infektionen bekannt. 144 Personen sind wieder genesen, 14 mehr als noch am Vortag. Acht Personen sind verstorben. Im Klinikum Lippe ist eine 83-jährige Patientin mit Vorerkrankungen, die zu den bestätigten Coronafällen zählt, verstorben. Somit sind aktuell 374 Personen in Lippe mit dem Coronavirus infiziert. Seit dem 6. März wurden bisher 6550 Abstriche von mobilen Teams und im Diagnostikzentrum genommen.

Der Ärztliche Bereitschaftsdienst ist unverändert über die 116 117 erreichbar. „Auch über Ostern kümmern sich die Mitarbeitenden in der Leitstelle um alle Fragen, die wochentags einem Hausarzt gestellt würden, und das unabhängig von der Corona-Pandemie“, erklärt Landrat Dr. Axel Lehmann.

Einkaufsservice nutzen: In diesem Jahr fallen große Familienfeiern zu Ostern aus und dennoch stehen bei vielen Lippern Ostereinkäufe an. Auch, wenn jeder Supermarkt Abstandsregeln aufstellen muss und Hygienemaßnahmen umgesetzt werden müssen, sind die Märkte jetzt besonders voll. „Halten Sie Ihren Einkauf so kurz wie möglich und nehmen weiterhin Rücksicht aufeinander“, appelliert der Landrat an die lippischen Bürger. Besonders ältere Menschen sind besonders gefährdet. Darum bieten in Lippe zahlreiche Initiativen und Vereine einen Einkaufsservice für diese Personengruppe, Risikopatienten oder auch körperlich beeinträchtigte Menschen an.