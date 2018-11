Aktionstag „Bewegt ÄLTER werden“ am 24. November

Flyer gibt Übersicht über ümfangreiches Programm

Gütersloh. Unter dem Motto „Bewegt ÄLTER werden“ laden die Gütersloher AG „Siba – Sport im besten Alter“ und der Minden-Ravensberger-Turngau am Samstag, 24. November, von 10 bis 16 Uhr, zu einem Aktionstag in der Anne-Frank Schule Gütersloh, Saligmannsweg 40 ein. Drei Dinge kann man dort erfahren: Bewegung macht Spaß, Bewegung geht in jedem Alter und Bewegung stärkt die Gesundheit. Der neue Flyer zu der Veranstaltung, der an den bekannten Stellen ausliegt, gibt einen kompakten Überblick über das vielfältige Programm.

Angesprochen sind alle, die schon längere Jahre keine zwanzig mehr sind und das eigene Älterwerden möglichst vital gestalten und erleben möchten. Gesund älter werden, das wünscht sich jeder und die Arbeitsgemeinschaft Siba möchte das unterstützen: Körperlich und geistig fit zu bleiben gilt als wichtigstes Lebensgut im Alter. Zahlreiche Studien belegen, dass körperliche Aktivität einer der bedeutendsten Faktoren für den Erhalt der Gesundheit bis ins hohe Alter ist.

Der Aktionstag will zeigen, dass es für älter werdende Menschen viele attraktive Möglichkeiten gibt, sich mit Sport, Spiel und Bewegung in Schwung zu halten. Dabei gilt, dass Sport der Gesundheit am besten dient, wenn er Spaß macht. Sich gemeinsam mit anderen in Bewegung zu erleben, das ist für viele ein wichtiges Motiv, sich dauerhaft für ein sportliches Aktivsein zu entschließen. Unter dem Motto „Jeder wie er mag und kann“ laden zahlreiche Fitness- und Gesundheitssportangebote zum zwanglosen Ausprobieren, Kennenlernen und Mitmachen ein.

Auf dem Programm stehen Workshops und offene Mitmachangebote: Zum Beispiel Pilates – fit und beweglich bleiben im Alter, Gutes für den Rücken, Aerobic – mit Rhythmus in Bewegung, Qi Gong – Atementspannung in Bewegung, Spiele für Herz und Hirn, 80 plus – fit im Sitzen, Sport und Demenz – trotzdem und gerade bewegt sein, G-Weg ® – Gangschule zur Sturzprävention, Walking-Fußball, Tischtennis – fit an der grünen Platte, Boule ist cool. Wer möchte, kann sich über das Angebot des Westfälischen Turnerbundes, den Alltags-Fitness-Test, informieren und diesen gleich vor Ort auch selbst absolvieren.

Auch für diejenigen, die nicht gleich in die Turnschuhe steigen wollen, kann sich ein Besuch lohnen. Zahlreiche Infostände und Aktionsangebote laden zum Vorbeischauen ein: Mit von der Partie sind der Seniorenbeirat Gütersloh, der Bundesverband Seniorentanz, die Alzheimer Gesellschaft Kreis Gütersloh, die BARMER (Gesundheitscheck), das​ Sanitätshaus Mitschke, die BIGS Kreis Gütersloh, Fit für 100, und die Verkehrswacht Kreis Gütersloh mit dem Thema „E-Bikes“.

Freuen dürfen sich Besucher in jedem Fall auf Gastredner Franz Müntefering, der als Botschafter des Landessportbundes NRW darüber referieren wird, warum man Treppen nicht aus dem Wege gehen sollte, um dann zu resümieren: „Bewegung ist Lebensqualität in jedem Alter und für jedes Alter.“

Die Veranstaltung wird gefördert vom Landessportbund NRW im Rahmen des Programms „Bewegt ÄLTER werden in NRW!“. Veranstalter sind der Minden-Ravensberger-Turngau und die AG „Siba – Sport im besten Alter“ mit dem Seniorenbeirat der Stadt Gütersloh, den Fachbereichen Familie und Soziales, Kultur und Sport der Stadt Gütersloh, der Stadtsportverband Gütersloh und der Kreissportbund Gütersloh. Die Teilnahme ist kostenlos. Bequeme Kleidung und Sportschuhe sollten in jedem Fall mitgebracht werden.

Weitere Informationen gibt es im Flyer und beim Fachbereich Kultur und Sport der Stadt Gütersloh, Tel. 05241 / 82 2915, beim Kreissportbund Gütersloh, Tel. 05241 / 85 1446 oder auch beim Minden-Ravensberger-Turngau, Tel. 05241 / 688 113.