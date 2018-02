Ahlers – Vorschlag zur Zusammenlegung der Aktiengattungen

Umwandlung der Vorzugs- in Stammaktien zur Vereinheitlichung der Aktienstruktur vorgeschlagen – Höhere Attraktivität der Aktie und Stärkung der Handelsliquidität erwartet

Herford. Dr. Stella A. Ahlers, Vorstandsvorsitzende der Ahlers AG: „Eine einheitliche Aktienstruktur erhöht die Attraktivität der Ahlers-Aktie und stärkt ihre Handelsliquidität im Interesse aller Aktionäre. Zudem entsprechen wir mit der Vereinfachung nationalen und internationalen Corporate Governance Standards.“

Es ist geplant, die Vorzugsaktien obligatorisch im Verhältnis 1:1 ohne Zuzahlungen in stimmberechtigte Stammaktien umzuwandeln. Zugleich sollen alle Aktien auf Namensaktien umgestellt und das den 500 vinkulierten Namensaktien zustehende Entsendungsrecht eines Aufsichtsratsmitglieds sowie deren Vinkulierung aufgehoben werden. Mit dieser Maßnahme vereinfacht die Ahlers AG ihre Aktienstruktur und entspricht dem „one share – one vote“-Prinzip. Die Vorteile von Namensaktien liegen in der direkten Kommunikation zwischen Gesellschaft und Aktionären und einer höheren Transparenz der Aktionärsstruktur.

Die Höhe des Eigenkapitals bleibt konstant. Der anteilige Grundkapitalbetrag, den eine Aktie an der Ahlers AG repräsentiert, bleibt unverändert. Die Zahl der Stammaktien wird um die Anzahl der bisherigen Vorzugsaktien erhöht (Stammaktien nach Umwandlung: 13.681.520). Eine Barzuzahlung ist

weder für die Stammaktionäre noch für die Vorzugsaktionäre geplant. Die bisherigen Vorzugsaktien werden als Stammaktien wie bisher handelbar sein. Die einheitliche Aktienstruktur soll die Attraktivität der Ahlers-Aktie stärken und die Handelsliquidität an der Börse vergrößern.

Die Maßnahmen sollen nach Zustimmung der Hauptversammlung sowie der gesonderten Versammlung der Vorzugsaktionäre zügig umgesetzt werden. Die Aktionäre werden rechtzeitig von ihren depotführenden Banken informiert.

Die Ahlers AG ist einer der größten börsennotierten Mode-Hersteller mit Schwerpunkt Männermode in Europa. Vor über 95 Jahren in Jever gegründet, befindet sich der Unternehmenssitz seit 1932 im westfälischen Herford. Mit den Marken Baldessarini, Pierre Cardin und Otto Kern sowie Pioneer Authentic Jeans, Pionier Jeans & Casuals, Pionier Workwear und Jupiter bietet Ahlers maßgeschneiderte Kollektionen für unterschiedliche Zielgruppen und Preissegmente an. Das Unternehmen wird in der dritten Generation von Dr. Stella A. Ahlers geleitet.

​