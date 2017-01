After-Work-Party im ADIAMO Dance Club – jetzt am Freitag

Bad Oeynhausen. In lockerer Atmosphäre den Feierabend in vollen Zügen genießen und den Stress der Arbeitswoche vergessen. Ab dem 27. Januar findet immer freitags ab 19 Uhr die After-Work-Party im ADIAMO Dance Club im Kaiserpalais in Bad Oeynhausen statt.

Neben einer vielfältigen und frisch gemixten Cocktailauswahl lässt sich der Feierabend am wöchentlich wechselnden All-You-Can-Eat Buffet einläuten und genießen. Die Spezialitäten der GOP-Küche lassen dabei keine Wünsche offen, die eigene Küche kann somit getrost kalt bleiben. Wie gewohnt, stehen den Gästen alle Tanzbereiche zum ausgelassenen Feiern zur Verfügung. Die Resident-DJ´s KLC, Mike Moore und DJ Meik präsentieren das Beste der aktuellen Charts, Danceclassics, House und Discofox an den Turntables.

Die After-Work-Partys im Adiamo in Bad Oeynhausen:

Jeden Freitag ab 19Uhr

Der Eintritt ist bis 22h frei

Cocktail Happy Hour (alle Cocktails zum Preis von je 5 Euro) gibt es bis 22 Uhr

„All-You-Can-Eat-Buffet“ von 18 bis 21:30 Uhr zum Preis von 14,50 Euro pro Person