Adventzauber im Maxipark

Hamm. Wie jedes Jahr werden am ersten Adventwochenende, von Freitag, 30. November bis Sonntag, 2. Dezember 2018, viele funkelnde und dekorierte Weihnachtshäuschen den Maxipark verzaubern und der Duft von Lebkuchen, gebrannten Mandeln und Zimtsternen wird bei Groß und Klein die Weihnachtsvorfreude entfachen.

Annährend neunzig Händler bieten im Park und in den weihnachtlich geschmückten Gebäuden Kunsthandwerk, Weihnachtsschmuck und kulinarische Genüsse. Für festliche Momente abseits vom Einkaufstrubel und der vorweihnachtlichen Hektik sorgt ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm.

Eine Allee von Ständen und Hütten zieht sich vom Festsaal, am Glaselefanten vorbei bis hin zur Elektrozentrale. Besucher finden ein breites Sortiment zum Schenken und Genießen. Zwischen Dekorativem und Nützlichem ist sicherlich auch manche neue Entdeckung dabei. Lichterglanz, stimmungsvolle Klänge und der Duft von Tannengrün und Glühwein geben einen Vorgeschmack auf das Fest. Sollte der Advent schon winterkalt daherkommen, können sich Besucher von innen mit Grog, Punsch und heißem Eierlikör wappnen und mit Kräuter-Bonbons einer Erkältung vorbeugen. Plätzchen, Printen und Stutenkerle gibt es sowieso, und auch das Adventscafé hoch oben im Glaselefanten ist geöffnet. In diesem Jahr werden die Besucher wieder von einer Vielzahl von hausgemachten Köstlichkeiten verwöhnt und genießen dabei den eindrucksvollen Blick über die Stadt Hamm und die Umgebung. Wie in den Vorjahren dürfen natürlich auch das überdimensionale Lebkuchenhaus und der vorweihnachtliche Bastelspaß mit dem „Grünen Klassenzimmer“ nicht fehlen.

Der Weihnachtsmarkt im Maximilianpark ist am Freitag, 30. November und Sonntag, 2. Dezember von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Am Samstag, 1. Dezember bleiben die Buden und Stände bis 19.00 Uhr geöffnet, so lässt sich der Tag gemütlich ausklingen und man kann sich auf die bevorstehende Weihnachtszeit einstimmen.

Der Eintritt beträgt für Erwachsene 2,50 Euro, für Kinder 1,50 Euro und für Familien 6 Euro. Für Inhaber der Maxipark-Jahreskarte ist der Eintritt frei. Die RUHR.TOPCARD gilt mit Zuzahlung von 1 Euro/Erwachsener. Die Jahreskarten der Park-Kooperation gelten während des Weihnachtsmarktes nicht. Weitere Informationen gibt es direkt im Maximilianpark, Telefon 02381/98210-0, unter www.maximilianpark.de oder über Facebook.