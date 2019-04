Acht tolle Tipps für Mädchen

Mädchentreff veröffentlicht Ferienprogramm 2019

Bielefeld. Langeweile adé ! Der Bielefelder Mädchentreff hat jede Menge Tipps für tolle, gelungene Ferientage in und um Bielefeld. Die vielfältigen Angebote finden in den Oster-, Sommer-und Herbstferien für Mädchen verschiedener Altersgruppen statt.

Hier stehen täglich am Nachmittag, von Montag bis Freitag, all ein die Interessen, Bedürfnisse und Vorstellungen sowie die Förderung der Stärken von Mädchen im Mittelpunkt.

„Ob Waldausflug mit Abenteuerrallye in den Osterferien, Reitwochenende, vier „ Tolle TeutoTage“ bei unserer beliebten Ferienfreizeit im Sommer oder beim Städtetrip nach Köln in den Herbstferien, es ist bestimmt für jeden Mädchen typ etwas dabei;“ freut sich Regina Puffer vom Leitungsteamschon auf viele Anmeldungen. Für die Aktionstage, Ausflüge oder Freizeiten können sich Mädchen im Alter ab acht Jahren anmelden.

Ferienangebote des Mädchentreff in 2019:

Der Mädchentreff Bielefeld e.V. bietet vielfältige Ferienangebote für Mädchen verschiedener Altersgruppen an:

Osterferien:

Ferienaktionstage für Mädchen ab 8 Jahren

In der ersten Osterferienwoche bieten wir täglich wechselnde Angebote an, für die sich Mädchen einzeln anmelden können:

Montag, 15.04. 10 – 15 Uhr: Kreativangebot im Mädchentreff mit Mittagessen, Kosten: 5 Euro Dienstag, 16.04. 10 – 15 Uhr: Ausflug in den Wald mit einer Abenteuerrallye und Stockbrot über dem Feuer, Kosten: 5 Euro

Mittwoch, 17.04. 10 -16 Uhr: Ausflug zu Bauer Bernd, Kosten: 7 Euro Donnerstag, 18.04. 10 – 14 Uhr: Wir gehen zum Kegeln, Kosten: 5 Euro

Ausflug für Mädchen ab 12 Jahren Montag, 15.04. 9 -19 Uhr nach Münster

Sommerferien:

Reitwochenende für Mädchen ab 8 Jahren

Am ersten Sommerferienwochenende fahren wir auf einen nahegelegenen Reiterhof. Am Freitag, dem 12.7. fahren wir gemeinsam um 16 Uhr los und kommen am 14.7. um 16 Uhr wieder in Bielefeld an. Reitunterricht, Füttern der Tiere und Spielen auf dem Hof gehören zum Programm. Abends machen wir Feuer und schlafen im Heu. Kosten: 60 – 110 Euro (nach Selbsteinschätzung)

Ferienfreizeit „Tolle Teuto Tage“ für Mädchen ab 11 Jahren

Mitten im Teutoburger Wald verbringen wir vom 22. – 25.07. ein paar spannende „Tolle Teuto Tage“, an denen ca. 20 Mädchen teilnehmen können. Ein vielseitiges Programm wie Tanz – und Grafitti – Workshop, Bogenschießen, eine Nachtwanderung mit Lagerfeuer wird geboten. Alle Mädchen sind willkommen, mit und ohne Behinderung.

Herbstferien:

Städtetrip nach Köln für Mädchen ab 12 Jahren

Vom 14. – 16.10. fahren wir nach Köln und übernachten dort in einer Jugendherberge. Wir haben genug Zeit, diese schöne Stadt zu erkunden.

Weitere Infos gibt’s telefonisch unter 0521.179450 oder auf www.maedchentreff-bielefeld.de