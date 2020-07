Abschluss der Sommerakademie 2020

Ateliers am Samstag ab 11 Uhr geöffnet

Paderborn. In den Museen von Schloß Neuhaus breitet sich seit Montag eine kreative Atmosphäre aus. In den Kursen der Sommerakademie 2020 wird gezeichnet, gemalt, Holz bearbeitet und zu Skulpturen geformt, es entstehen Druckgrafiken und ein Kurs entwickelt Interventionen für den öffentlichen Raum. Abwechslungsreich ist das Programm der diesjährigen Sommerakademie, das die Künstlerinnen Ingrid Floss (Malerei), Christina Sauer (Grafik), Vroni Schwegler (Zeichnung) und die Künstler Axel Brandt (Malerei), Ruppe Koselleck (Konzeptkunst) und Thomas Putze (Skulptur) gestalten.

Die rund 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer verteilen sich auf verschiedene Räume. „Ich bin sehr froh, dass wir dank der Unterstützung der Realschule auch große Klassenräume nutzen können. So sind die Abstandsregelungen gut einzuhalten und wir können die Sommerakademie mit allen Kursen durchführen. Ein wichtiges Zeichen in Coronazeiten“, betont die Leiterin der städtischen Museen und Galerien, Dr. Andrea Brockmann, den Wert von kulturellen Veranstaltungen in der aktuellen Situation.

Am Samstag, 11. Juli, sind die Ateliers der Sommerakademie ab 11 Uhr geöffnet. Die Teilnehmenden der Kurse zeigen dann die Ergebnisse ihrer Arbeit. Die Öffentlichkeit ist herzlich eingeladen, die Ateliers im Marstall und im Audienzsaal von Schloß Neuhaus zu besuchen. Um 11,12 und 13 Uhr stellt die Kunstvermittlerin Saskia Holsträter die einzelnen Ateliers vor. „Wir werden einen reizvollen Streifzug durch die Gegenwartskunst von gegenständlichen und abstrakten Arbeiten der Malerei über experimentelle Druckgrafik und großformatige Zeichnungen zu Skulpturen aus Holz, Schrott und anderen Fundstücken sowie ungewöhnlichen Installationen im öffentlichen Raum erleben.“ Treffpunkt der Führungen ist am Eingang der Museen im Marstall. Auch die Ausstellung „5 Tage im Sommer“ im Kunst- und Naturkundemuseum im Marstall ist nochmals geöffnet. An diesem Tag ist der Eintritt in alle städtischen Museen in Schloß Neuhaus frei.