Ausstellung „warten“ von Vera Brüggemann

Bielefeld. Am Freitag, 20.09.2010 wird um 19 Uhr in der Galerie GUM am Siegfriedplatz/Weststr. 66 die Ausstellung „warten“ der Bielefelder Künstlerin Vera Brüggemann eröffnet. Ulrike Sawicki, Literaturwissenschaftlerin, Übersetzerin und Musiktherapeutin aus Köln wird eine Einführung in die Ausstellung geben.

Vera Brüggemann, geb. 1967 in Emsdetten, lebt und arbeitet als Illustratorin und Künstlerin in Bielefeld. Unter dem Titel “dreizimmerküchebad” stellte sie (zusammen mit Christine Gensheimer) 2006/2007 in der Studiengalerie der Kunsthalle Bielefeld ihre Arbeiten aus. In der Galerie GUM am Siegfriedplatz zeigte sie bereits im Jahr 2010 Zeichnungen in Leporellos und kleine Papier-Cutouts.

Vera Brüggemanns Arbeit überzeugt durch ihre hervorragende Beobachtungsfähigkeit des Menschlichen und ihr zeichnerisches Können, dies mit wenigen präzisen Linien zu analysieren und zu reflektieren. So entstehen berührende Zeichnungen von alltäglichen Situationen, die man selbst in ähnlicher Weise bereits erlebt zu haben meint. Das Hintergründige gewohnter Haltungen und Handlungen tritt hervor. Der Ausstellungstitel warten verweist auf solche alltäglichen Konstellationen. Die Künstlerin greift sie mit aktuellen Zeichnungen und Bewegtbildern auf. Zusätzlich wird sie die Galerie auch räumlich als Installation gestalten und damit eine weitere Bedeutungsebene schaffen. Man darf anregende Perspektiven auf warten erwarten.

Zur Finissage am 11.10.2010 wird die Ausstellung Teil von ARTUR! 10, dem Bielefelder Galerie-Hopping sein. In dieser langen Kunstnacht wird es die Möglichkeit zu Gesprächen mit der Künstlerin geben.