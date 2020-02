9. Tag der Lehre am 12. Mai – Call for Participation bis zum 1. April

Paderborn. Am Dienstag, 12. Mai, findet an der Universität Paderborn der 9. Tag der Lehre statt. Einen Tag lang tauschen sich Lehrende aller Fakultäten untereinander sowie mit Studierenden aus und suchen neue Impulse für die Lehre. Das Leitthema lautet in diesem Jahr „Heterogenität in der Lehre gestalten und begegnen“.

Die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen innerhalb der Studierendenschaft sowie die Frage, wie man diesen begegnen kann, ist seit einiger Zeit schon aktuell. So steht das Gesamtprogramm des „Qualitätspakt Lehre“ an der Universität Paderborn unter dem Motto „Heterogenität als Chance“. Entsprechend gibt es auch eine Vielzahl an Maßnahmen, die an den unterschiedlichen Phasen des ‚student-life-cycle‘ ansetzen. Die Veranstaltung richtet sich an alle interessierten Studierenden, Lehrenden sowie Mitarbeiter*innen, die laufende Projekte präsentieren und kennenlernen sowie die aktuelle Lehrsituation konstruktiv und kritisch reflektieren möchten. Ideen und Beiträge können hierfür noch bis zum 1. April eingereicht werden.

Alle weiteren Informationen unter: go.upb.de/TagderLehre2020