Gütersloher Unternehmen Topocare ausgezeichnet

Gütersloh. Das Gütersloher Unternehmen Topocare ist spezialisiert auf den Hochwasserschutz. Es hat eine Lösung entwickelt, wie Deichanlagen stabiler und auch ökologisch sinnvoller gebaut werden können. Das Engagement für den Klimaschutz würdigte jetzt auch das Land Nordrhein- Westfalen und nahm das Unternehmen topocare als Vorreiter in die Leistungsschau der KlimaExpo.NRW auf.

Seit 2014 zeichnet die Landesinitiative Projekte und Akteure aus, die den Herausforderungen im Klimaschutz mit besonderem Engagement begegnen und die positiven Effekte von Klimaschutzmaßnahmen für Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft in Nordrhein-Westfalen besonders gut verdeutlichen. Die offizielle Urkunde zur Aufnahme in die landesweite Leistungsschau übergab Christoph Dammermann, Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, im Mannesmann-Hochhaus am Düsseldorfer Rheinufer, dem Sitz des NRW Wirtschaftsministeriums.

Mit der Qualifizierung reiht sich das Unternehmen Topocare in die Reihe vorbildlicher Klimaschutzakteure ein, die den Herausforderungen im Klimaschutz mit besonderem Engagement begegnen und über das Format der NRW-Landesregierung präsentiert werden. „In diesem Forschungsprojekt konnten wir sehr gut unsere Fähigkeiten demonstrieren. Bis der Hochwasserschutz in der Realität autonom funktionieren wird, kann es noch dauern. Aber bereits jetzt lassen sich viele Teilergebnisse nutzen: So ist die Simulation von Hochwasserschutzmaßnahmen (Logistik und Aufbau) für viele Kommunen interessant“, so Roland Draier, Geschäftsführer von Topocare. Die Klima-Expo NRW hat insgesamt 43 Akteure ausgezeichnet. Außer Topocare wurde auch das Unternehmen Maas Naturwaren für den Einsatz für den Klimaschutz gewürdigt.