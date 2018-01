Altstadtmarkt startet wieder

Bielefelder Altstadtmarkt startet am 27. Januar. Wochenmarkt auf dem Alten Markt geht in seine zweite Saison.

Bielefeld. Es geht wieder los mit dem Wochenmarkt im Herzen der Altstadt. Am Samstag, 27. Januar 2018, startet der Bielefelder Altstadtmarkt in seine zweite Saison. Dienstags von 9 bis 14 Uhr und samstags von 9 bis 16 Uhr öffnen die Markthändler jetzt wieder ihre Stände und bieten frische Produkte wie Käse und Wurst, Fisch und Fleisch, Obst und Gemüse sowie Blumen und Stauden an. Freitags findet – wie gewohnt – von 9 bis 14 Uhr der kleinere Blumenmarkt statt.

Der Altstadtmarkt wurde im letzten Jahr erstmals von Bielefeld Marketing organisiert. „Nach den positiven Rückmeldungen in der Premierensaison hat sich das Angebot etabliert. Viele Menschen nutzen gerne die zentrale Möglichkeit zum Einkaufen von frischen Lebensmitteln bei Händlern aus der Region“, sagt Janet Kersten, zuständig bei Bielefeld Marketing für die Organisation. An einigen Tagen muss der Markt aufgrund von Großveranstaltungen in der Altstadt allerdings ausfallen.

Ausfalltermine Altstadtmarkt (Di. + Sa.)

· 5. Mai 2018 (Grund: La Strada)

· 29. Mai und 2. Juni 2018 (Leineweber-Markt)

· 4. und 8. September 2018 (Bielefelder Weinmarkt)

· Während des Bielefelder Weihnachtsmarkts 2018 (26. November bis 30. Dezember 2018)

Ausfalltermine Blumenmarkt (Fr.)

· 30. März 2018 (Karfreitag)

· 4. Mai 2018 (La Strada)

· 1. Juni 2018 (Leineweber-Markt)

· 7. September 2018 (Bielefelder Weinmarkt)

· Und während des Bielefelder Weihnachtsmarkts 2018 (26. November bis 30. Dezember 2018)