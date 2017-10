Informations- und Arbeitstreffen MehrGenerationenWohnen Minden

Minden. Am Sonntag, den 08. Okt. 2017 findet das nächste Informations- und Arbeitstreffen des Vereins MehrGenerationenWohnen Minden statt.

Wohnen mit Familien, Alleinstehenden, Jungen und Alten, in einem Haus, in eigener Wohnung, mit hilfsbereiter und aktiver Nachbarschaft. Das soll auch in Minden möglich werden, dazu treffen sich die Mitglieder des Mehrgenerationenwohnprojekts am So. 8. Oktober 2017. Wer sich dafür interessiert, kann sich von 10.00 – 10.50 Uhr über den Stand der Planungen, die Mitgliedschaft und die möglichen Wohnformen innerhalb des Mindener Wohnprojektes informieren. Daran schliesst sich dann das Arbeitstreffen des Vereins von 11.00 Uhr – ca. 15.00 Uhr an.

Treffpunkt ist das

Bildungsforum Lernwelten (BF)

Alte Kirchstr. 11-15, Minden .

Weitere Infos unter: www.mehrgenerationenwohnen-minden.de