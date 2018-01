Egotronic kommt nach Bielefeld

Bielefeld. Nachdem Egotronic im Mai ihr achtes Studioalbum „Keine Argumente!“ veröffentlicht haben, ging es direkt auf Tour. Festivals haben sie bespielt und auch schwitzige Clubshows waren dazwischen. Es wurde gesungen, geschrien, getrunken und getanzt – dem Hedonismus gefröhnt sagen wir mal. Und das nicht zu knapp!

Dazu gibt es in gewohnter Egotronic-Manier Unversöhnliches zum Thema Staat und Nation inklusive zynischer Bestandsaufnahmen über die Zustände im Jahr 2017. Neue Clubshows, neuer Abriss! So soll und wird es weitergehen!

Egotronic sind deine gute Entschuldigung morgen blau zu machen. Es ist doch so, niemand sitzt irgendwann da und denkt bei sich: Hätte ich doch mehr gearbeitet, mich mehr geschunden, meinen Teil zum Kapitalismus beigetragen. Sollte es doch eine leise Stimme irgendwo in Dir geben, die so was sagt…Hör nicht auf sie! Denn wer flüstert, lügt. Egotronic schreien. Sehr laut.

Alles ist anders, alles ist gleich. Mit kompletter Band. Die ganze Nummer: Bass, Schlagzeug, Synthie, Gitarre, Bier. So lange dreschen, bis es passt. Und hey, man kann zu einem Konzert gehen oder zu Egotronic. Wer nicht schwitzt, hat nichts verstanden. Stillstehen ist niemals eine Option. Tanzen ist Denken, ist Denken ist Tanzen. Egotronic wohnen jetzt für immer in deinem partysüchtigen Kopf. Und machen Radau. Egotronic, c’est moi. Et toi.

Wann?: 02.02.2018 um 19 Uhr

Wo?: Nr. z. P.

Große Kurfürsten Str. 88

33615 Bielefeld

Tickets: An allen gängigen Vorverkaufsstellen und unter www.adticket.de

Website:http://audiolithbooking.net/artist/egotronic/

Foto: Vibra Agency