595 bestätigte Corona-Infektionsfälle im Kreis Paderborn, ein weiterer Todesfall in Paderborn, Altenbeken „coronafrei“

Kreis Paderborn. Im Kreis Paderborn hat sich gegenüber dem Vortrag ein weiterer Mensch in Hövelhof, mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 angesteckt. Damit steigt die Zahl der bestätigten Corona-Infektionsfälle um einen Fall auf 595, Stand: 8. Mai, 14:15 Uhr. Im Kreis Paderborn gibt es die erste Kommune, die frei von Corona ist: In Altenbeken ist derzeit niemand mit dem Coronavirus infiziert. Leider ist ein weiterer Todesfall in Paderborn hinzugekommen: Insgesamt sind 30 Menschen, die sich nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt hatten, verstorben. Die Zahl der Genesenen steigt weiter: 484 Menschen, gegenüber dem Vortag ein Plus von 9, sind wieder gesund, haben also eine COVID-19-Infektion gesund überstanden: Sieben Patienten werden zurzeit im Krankenhaus behandelt, vier davon auf Intensiv.

Das Corona-Geschehen im Kreis Paderborn, aufgeschlüsselt nach Orten:

Aktive Fälle – Zahl jener Menschen, die aktuell mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert sind, aufgeschlüsselt nach Orten:

(Die Zahl erhält man, wenn man von der aufsummierten Gesamtzahl der Infizierten die Zahl der Genesenen und die Todesfälle abzieht).

Altenbeken: 0

Bad Lippspringe: 2

Bad Wünnenberg: 2

Borchen: 2

Büren: 5

Delbrück: 3

Hövelhof: 5

Lichtenau: 2

Paderborn: 52

Salzkotten: 8

Aktuell sind 81 Menschen im Kreis Paderborn mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert.