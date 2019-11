40 Mitarbeiter von Familie Graf von Oeynhausen-Sierstorpff geehrt

Feierlicher Empfang im Gräflichen Haus für Jubilare

Bad Driburg. Heute wurden die Jubilare und in den Ruhestand gehenden Mitarbeiter der Unternehmensgruppe Graf von Oeynhausen-Sierstorpff (UGOS) bei einem feierlichen Empfang im Gräflichen Haus geehrt. Als Familienunternehmen in siebter Generation wird diese Tradition seit Jahrzehnten gepflegt.

Insgesamt 40 Auszeichnungen vergaben Graf und Gräfin Oeynhausen während eines persönlichen Empfangs im Gräflichen Haus in Bad Driburg. 17 Frauen und acht Männer aus der Holding sowie den Geschäftsbereichen Gräflicher Park, Gräfliche Kliniken und Bad Driburger Naturparkquelle waren der Einladung gefolgt, um ihre Ehrungen entgegenzunehmen. „Unsere Mitarbeiter sind unser größtes Kapital“, so Marcus Graf von Oeynhausen-Sierstorpff. In Zeiten von Personalmangel sei gerade in strukturschwachen Regionen die Mitarbeiterbindung und damit eine lange Betriebszugehörigkeit von besonderer Bedeutung. „Insbesondere unter jungen Menschen wird eine lange Betriebszugehörigkeit immer mehr zur Rarität. Die Mitarbeiterbindung, die Form der Wertschätzung und ein persönlicher Dank liegen uns als Familienunternehmen daher sehr am Herzen.“ Mit rund 1.500 Mitarbeitern ist die UGOS einer der größten Arbeitgeber im Landkreis Höxter.

Persönlicher Dank für 40 Jahre Betriebstreue

Annelie Wamhoff aus der Caspar Heinrich Klinik als auch Michael Fischer von den Bad Driburger Naturparkquellen gehören in diesem Jahr zu den beiden Jubilaren, die seit 40 Jahren bei der Unternehmensgruppe beschäftigt sind. Annelie Wamhoff kommt aus der Diagnostik. Von 1979 bis 1996 hat sie im Labor gearbeitet und später auch geröntgt. Besonders stolz ist Annelie Wamhoff im Rückblick auf ihren bestandenen Röntgenschein, den sie berufsbegleitend absolviert hat. „Als ich 2017 ganz in die Röntgenabteilung kam habe ich gedacht: Hier möchtest Du bleiben. Woanders kann es nicht besser sein.“ Ihr Tipp für Berufsanfänger: Immer die eigenen Fehler zugeben. Damit sei sie stets gut gefahren.

Michael Fischer hat am 1. August 1979 nach der Bundeswehr als Betriebsschlosser bei den Bad Driburger Naturparkquellen angefangen. Heute ist er Werkstattleiter und hält nicht nur die Anlage, sondern auch seine vier Häuser in Schuss. Seine Schwiegermutter und seine Tochter arbeiten inzwischen auch für die Unternehmensgruppe – bei den Gräflichen Kliniken. „Heute ist der Arbeitsalltag zwar komplizierter geworden“, so Fischer. „Aber ich würde dieselbe Entscheidung jederzeit wieder treffen.“

Lange Betriebszugehörigkeit bei den Gräflichen Kliniken

Fünf Einrichtungen gehören zum Verbund der Gräflichen Kliniken: Die Caspar Heinrich, Marcus und Park Klinik in Bad Driburg sowie die Moritz Klinik in Bad Klosterlausnitz und das Ambulante Reha Zentrum in Jena. Fast die Hälfte aller 25-järigen Jubilare kommen in diesem Jahr aus der Moritz Klinik (Thüringen), die seit 1993 Teil des Verbunds der Gräflichen Kliniken ist.

Verabschiedungen

Insgesamt elf Mitarbeiter wurden in den Ruhestand entlassen. Fünf davon aus den Gräflichen Kliniken, vier von den Bad Driburger Naturparkquellen und eine Mitarbeiterin aus der Holding der Unternehmensgruppe. Die Ehrungen im Einzelnen:

Für ihre 40-jährige Betriebszugehörigkeit geehrte wurden:

 Annelie Wamhoff, Caspar Heinrich Klinik (Bad Driburg)

 Michael Fischer, Bad Driburger Naturparkquellen (Bad Driburg)

Für ihre 25-jährige Betriebszugehörigkeit geehrt wurden:

Gräflicher Park: Angelika Müller, Lilli Tolstoschein

Caspar Heinrich Klinik (Bad Driburg): Susanne Ernst, Dr. Martina Krüger, Andrea Reitemeyer, Sabine Schieberle-Thiel

Marcus Klinik (Bad Driburg): Heike Engelmann, Nicole Gehle, Iris Lausen, Bianca Sander

Moritz Klinik (Bad Klosterlausnitz): Jacqueline Bauer, Dr. Lutz Brückner, Claudia Jagiella, Ilona Kundisch, Ute Maul, Mandy Niepel, Anke Oertel, Claudia Regestein, Katharina Reinhardt, Sabine Steinbrücker, Thorsten Vollmer, Dr. Hans Ziegenthaler

Park Klinik (Bad Hermannsborn): Katrin Becker, Udo Langkowski, Alexandra Bibiana Müller, Angela Schwanitz, Dieter Sonneborn

In den Ruhestand verabschiedet wurden:

Caspar Heinrich Klinik (Bad Driburg): Edeltraud Budde

Marcus Klinik (Bad Driburg): Helene Bergmann

Moritz Klinik (Bad Klosterlausnitz): Gabriele Ostrowski, Sabine Paul, Annerose Trögel

Park Klinik (Bad Hermannsborn): Gisela Lieder

Bad Driburger Naturparkquellen (Bad Driburg): Franz Bönnighausen, David Kloos, Manfred Kunze, Peter Sauerland

Holding Unternehmensgruppe Graf von Oeynhausen-Sierstorpff: Heliane Tenter