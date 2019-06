„4 Dominos“ bitten zum Tanz

Sportwerbewoche des TuS Nettelstedt erstmals mit Open-Air-Konzert

Lübbecke-Nettelstedt. Die Sportwerbewoche des TuS Nettelstedt wartet in diesem Jahr mit einem besonderen Glanzlicht auf. Am Samstag, 6. Juli, wird der Sportplatz an der Husener Straße zum Open-Air-Konzertgelände. Die Bühne wird dann einer Kultband gehören, die im besten Wortsinne aus alten Bekannten besteht: Vier der fünf Gründungsmitglieder der Dominos wollen es noch einmal wissen und die Gäste der Sportwerbewoche mitnehmen auf eine musikalische Zeitreise.

„Wir wollten ein echtes Party-Event und freuen uns sehr, die ,4 Dominos‘ dafür gewonnen zu haben“, erklären Michael Fahlenbach und Eike Kottkamp. Einer tollen Party stünde nichts im Wege, auch nicht das Wetter, versichern die beiden Organisatoren: „Bei Regen wird einfach die Bühne gedreht und aus dem Open-Air Konzert wird ein Zeltfest“. Die Party bestreitet eine Gruppe von junggebliebenen Musikern, deren Geschichte in den frühen 60er Jahren in verschiedenen Bands beginnt. Im Sommer 1972 schließlich gründen Gerd Langwald, Pete Haywood, Siggi Lohmeier und Scouse Burns mit dem damaligen Leader Hans Holzmeier aus Rahden die Dominos, die sich schnell einen Namen als eine der besten Livebands der Region machen. Mit bis zu 140 Auftritten pro Jahr bleiben sie bis in die Achtzigerjahre ein Garant für berstend volle Säle und legendäre Partys.

Die Band wurde 1987 aufgelöst, ihr Ruf als musikalisch versierte Stimmungskanonen indes hat bis heute Bestand. Und die Fans halten ihren Dominos die Treue, wie zwei spektakuläre Revival-Partys mit mehreren tausend Gästen Ende der Neunziger Jahre belegen. 2012 erfolgte die erste kleine Wiedervereinigung als „GPS“ (Gerd, Pete und Siggi), seit 2017 ist auch Scouse Burns wieder bei der nun als „4 Dominos“ firmierenden Band. Nicht nur auf diesen geselligen Höhepunkt sind die Macher der Sportwerbewoche stolz. „Mit Hilfe vieler engagierter Mitglieder ist es uns wieder gelungen, ein tolles Programm auf die Beine zu stellen“, sagt TuS-Vorsitzender Volker Arning mit Blick auf die attraktive Mischung aus Sport, Spaß und Geselligkeit, ganz getreu dem Vereinsmotto „Tradition in Bewegung“. Starten wird die Sportwerbewoche am Freitag, 28. Juni, mit dem traditionellem Bossel-Turnier, dem beliebten Langstrecken-Kegeln für Jedermann. Der Samstag steht dann im Zeichen des Großfeldhandballs mit der fünften Auflage des Drake Media Cups. Die Nettelstedter Minigolf Open am Sonntagvormittag runden das erste Wochenende ab.

Am Mittwoch, 3. Juli, startet um 9 Uhr das Grundschulspielfest des Handballkreises Minden-Lübbecke, das der TuS erneut ausrichtet. Am Freitag wird im Festzelt am Sportplatz wieder das Bingo-Fieber grassieren. Der Samstag startet mit der inzwischen dritten Auflage des beliebten Dart-Turniers, ehe später die Altliga-Kicker an der Reihe sind und das sportliche Vorprogramm zum Open Air bestreiten. Und für diejenigen, die sich beim Tanz am Samstagabend nicht ausreichend verausgabt haben, kommt die „SpartaTuS-Challenge“ am Sonntag genau richtig: Ein Fitness-Wettkampf über alle Alters- und Sportart-Grenzen hinweg, bei dem Kraft und Ausdauer gleichermaßen gefragt sind. Beim abschließenden Dorfpokalschießen wird wie immer der treffsicherste Nettelstedter Verein ermittelt.

Karten für das Open-Air mit den 4 Dominos gibt es bereits ab dem 1. Juni bei folgenden Vorverkaufsstellen: Post-Lotto-Shop Nettelstedt, Skribo Lübbecker Büro- und Schreibwaren, Brandhorst Getränke (Hille), Lotto Postagentur Tabakladen Christa Koweg (Hüllhorst).