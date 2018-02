2. immobilienmesse bielefeld vereint Experten der Branche

Die Besten unter einem Dach

Bielefeld. Am 3./4. März geht die immobilienmesse bielefeld in die zweite Runde. Dann stehen in der Stadthalle wieder alle Themen rund ums Bauen, Wohnen, Modernisieren und Optimieren im Mittelpunkt. Experten namhafter Unternehmen wie Am Buschkamp Immobilien, die Sparkasse, nolte Parkettmanufaktur,SchwörerHaus und Solvis beraten Besucher zwei Tage lang zu allen Fragen rund um die Immobilie. Die Messe vereint alle wichtigen Player zu diesem Thema unter einem Dach. So haben die Besucher die Möglichkeit, innerhalb kürzester Zeit mit vielen verschiedenen Profis zu sprechen, Angebote zu vergleichen und auf neue Ideen zu kommen. „Die immobilienmesse bielefeld spart viel Zeit und Nerven und ist nach wie vor eine persönlichere Alternative zum Surfen im World Wide Web“, so Michael Barlag, Geschäftsführer der veranstaltenden Agentur BARLAG.

Für jedes Thema der richtige Gesprächspartner

Singles, Paare, junge Familien oder auch Senioren nutzen die Plattform, um sich über aktuelle Trends, günstige Gelegenheiten sowie passende Firmen zu informieren. Wer auf der Suche nach seinem Traumhaus oder einer neuen Wohnung ist, die eigenen vier Wände verschönern oder eine Immobilie energetisch optimieren möchte, findet auf der Veranstaltung die passende Gelegenheit dazu. Auch wer kompetente Finanzierungspartner benötigt oder selbst sein Eigentum veräußern möchte, trifft auf der immobilienmesse bielefeld auf die richtigen Gesprächspartner.

Ein Event für die ganze Familie

Ein buntes Rahmenprogramm mit vielen Highlights umrahmt das Familienevent rund ums Wohnen und Wohlfühlen. So gibt die beliebte private Immobilien-Börse „Ich suche/Ich biete“ Besuchern die Möglichkeit, sich zu interessanten Immobilien zu informieren. In zahlreichen Fachvorträgen geben Referenten verschiedenster Branchen ihr Expertenwissen an Messgäste weiter. Zudem gibt es ein Spieleparadies, in dem die jüngsten Besucher sich den ganzen Tag über austoben und ausprobieren können.

​

Messe-Facts

Titel: 2. immobilienmesse bielefeld

Zeiten: Samstag, den 03.03.2018, 10.00 bis 16.00 Uhr; Sonntag, den 04.03.2018, 10.00 bis 17.00 Uhr

Location: Stadthalle Bielefeld, Willy-Brandt-Platz 1, D-33602 Bielefeld

Eintritt: 3 Euro (erm. 2 Euro)

Website: www.barlagmessen.de/immomesse