16.08.2020 / 20.09.2020 – Neue Rundgänge zum Jubiläum von Güterslohs grünem Herzen

111 Jahre Stadtpark: Zwei weitere Jubiläums-Parkführungen am 16. August und 20. September

Gütersloh. Der Stadtpark mit seinem idyllischen Botanischen Garten ist der Geheimtipp für Gütersloherinnen und Gütersloher wie auch für Besucher von außerhalb. Dieses Jahr feiert das grüne Wohnzimmer sein 111 jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass hat Stadtführerin Daniela Toman am 19. Juli bereits neun Teilnehmern auf einem 90minütigen Rundgang den Park näher gebracht. Aufgrund der großen Nachfrage war der Termin schnell ausverkauft.

An zwei weiteren Terminen, am Sonntag, 16. August und am Sonntag, 20. September, jeweils um 15 Uhr, nimmt sie daher ein weiteres Mal Interessierte mit auf einen lehrreichen Spaziergang durch den Park und den Botanischen Garten. Treffpunkt für die bis zu 15 Teilnehmer ist der Eingang zum Botanischen Garten an der Ecke Parkstraße/Badstraße. Besonders schön: Zum Septembertermin erkunden die Teilnehmer die Spätblüte im Park.

Daniela Toman ist nicht nur als Stadtführerin unterwegs: Als Landschaftsarchitektin und Vorsitzende des Förderkreises Stadtpark bringt sie ein enormes Wissen über die Geschichte des Parkes von seinen Anfängen im Jahr 1909 bis heute mit und weiß viel zur Bedeutung der Naturidylle für Mensch und Tier in Gütersloh zu erzählen. Eine besondere Station der nächsten beiden Touren werden wieder die Sommerblumenbeete rund um den Kugelahorn mit der charakteristischen weißen Rundbank im Zentrum des Botanischen Gartens sein. Die Stadtgärtner haben sich bei deren Planung dieses Jahr von den 1970er Jahren inspirieren lassen. Was das bedeutet, erfahren Neugierige auf dem Rundgang. So viel sei verraten: Mit farbenfrohen geometrischen Mustern ist eine nostalgisch – farbenprächtige Sommerblumenpflanzung entstanden: Eine wahre Hommage an 111 Jahre Stadtpark.

Die Karten für den Rundgang sind für 8,00 Euro/Person (erm. 6 Euro) im Service Center der gtm an der Berliner Str. 63 zu den aktuellen Öffnungszeiten erhältlich (Mo – Fr 10 bis 16 Uhr). Alternativ gibt es die Karten auch im Internet unter www.reservix.de, Stichwort „111 Jahre Stadtpark“. Es gelten die aktuellen Regelungen zu Sicherheit und Hygiene, das Konzept ist einsehbar auf der Homepage der Gütersloh Marketing unter Stadtführungen – Terminübersicht.