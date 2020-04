153 Personen mit Corona infiziert

Gütersloh. Im Kreis Gütersloh waren zum Stand 21. April, 12 Uhr, insgesamt 582 (20. April: 582) laborbestätigte beziehungsweise klinisch bestätigte Coronainfektionen in der Statistik erfasst. Davon gelten 413 (20. April: 412) Personen als genesen und 153 (20. April: 154) als noch infiziert. Von diesen 153 Personen befinden sich 138 (20. April: 139) in häuslicher Quarantäne und nach Angabe der vier Krankenhäuser 15 (20. April: 15) in stationärer Behandlung. 2 (20. April: 2) davon werden intensivpflegerisch versorgt, 2 (20. April: 2) müssen beatmet werden.

Im Kreis Gütersloh sind 16 Personen (20. April: 16) verstorben, die sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert hatten. Auch wenn die Zahl der Neuinfektionen derzeit niedrig ist und heute kein Fall einer Neuinfektion zu vermelden ist, besteht nach wie vor die Gefahr eines erneuten sprunghaften Anstiegs der Neuinfektionen. Damit es nicht zu einer zweiten Infektionswelle kommt und die Zahl der Infizierten sich weiter konstant oder sogar rückläufig entwickelt, ist es unabdingbar, dass die geltenden Regelungen beachtet werden. Kommune: Bestätigte Fälle aktuell Bestätigte Fälle Vortag Todesfälle Borgholzhausen 18 19 0 Gütersloh 119 119 3 Halle (Westf.) 43 43 5 Harsewinkel 62 61 1 Herzebrock-Clarholz 23 23 0 Langenberg 14 14 0 Rheda-Wiedenbrück 68 68 0 Rietberg 71 71 1 Schloß Holte-Stukenbrock 31 31 1 Steinhagen 52 52 4 Verl 32 32 0 Versmold 34 34 0 Werther (Westf.) 15 15 1 Summe 582 582 16 Davon genesen 413 412

Ergänzende Erklärung zu den aktuellen Fallzahlen: Bei den insgesamt bestätigten Fällen können Sie der Tabelle entnehmen, dass in Borgholzhausen ein Fall abgezogen wurde: Aktuell sind es 18, am Vortag waren es 19. Dafür gibt es in Harsewinkel 62 Fälle statt der gestrigen 61. Dabei handelt es sich um einen Zuordnungsfehler bei der Datenerfassung. Die heute gemeldeten Fallzahlen je Kommune sind korrekt.