105 Personen aktuell mit Corona infiziert

Kreis. Gütersloh. Im Kreis Gütersloh waren zum Stand 29. April, 0 Uhr, 587 (28. April: 586) laborbestätigte Coronainfektionen in der Statistik erfasst. Davon gelten 465 (28. April: 459) Personen als genesen und 105 (28. April: 111) als noch infiziert. Von diesen 105 Personen befinden sich 95 (28. April: 102) in häuslicher Quarantäne und nach Angabe der vier Krankenhäuser 10 (28. April: 9) in stationärer Behandlung. Davon werden 2 Personen (28. April: 2) intensivpflegerisch versorgt. 1 Person (28. April: 1) muss beatmet werden. Im Kreis Gütersloh sind 17 Personen (28. April: 17) verstorben, die sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert hatten.

Die Anzahl der insgesamt bestätigten Fälle wurde entsprechend den Vorgaben des Landes um einen Fall in Gütersloh bereinigt, bei dem lediglich ein radiologisch-klinischer Befund, jedoch kein laborbestätigter Befund vorliegt.