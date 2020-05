KulturFaktor live: Matthias Poltrock alias „K-PAX“ zeigt bunte Collagen

Werke aus dem Atelier im Livestream.

Gütersloh. Der Künstler Matthias Poltrock widmet sich nicht nur der klassischen Malerei. Unter seinem Künstlernamen K-PAX baut er bunte Pop-Art-Stücke aus allen denkbaren Materialien. Leuchtende Farben und starke Kontraste, digitale Bildelemente und Malerei werden, im wahrsten Wortsinn, zusammengeschraubt.

Befragt zur aktuellen Situation sagt Poltrock: „Natürlich beschäftigen mich die Thematik und die daraus resultierenden Änderungen des täglichen Lebens. Ich denke, Deutschland macht es soweit ganz ordentlich.“ Künstlerisch beschäftigt sich Poltrock mit seinen laufenden Projekten wie K-PAX und der Millionaires-View-Serie. In seiner Ateliergemeinschaft „DaunTown“ mit 7 weiteren Künstlerinnen und Künstlern in Borgholzhausen entstehen ständig neue Ideen.

Matthias Poltrock zeigt eine Auswahl seiner Werke am Donnerstag, 28.5., in der Zeit von 18:30 bis 19 Uhr in der vom städtischen Fachbereich Kultur initiierten Reihe „KulturFaktor live“. Zu sehen ist die Sendung im Livestream unter www.kulturfaktor.com, unter www.kulturportal-guetersloh.de und auf der Facebook-Seite des produzierenden Partners Filmfaktor.

Jeden Dienstag gibt's Musik, jeden Donnerstag Beiträge aus Kunst, Theater, Tanz oder anderen Kultursparten.