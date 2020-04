100 Engel für das St. Vincenz Hospital

Messdiener von St. Michael Brakel bedanken sich bei Pflegekräften für außergewöhnlichen Einsatz

Brakel. Einfach mal „Danke“ sagen, das ist für Johannes Oesselke in diesen Tagen eine Herzensangelegenheit gewesen. „Die Pflegekräfte leisten derzeit in der Coronakrise Übermenschliches, für diesen Einsatz möchten wir uns bedanken“, sagt der 17-jährige Messdiener von St. Michael Brakel. Mit im Gepäck hat er mehr als 100 Engel für die Mitarbeiter des St. Vincenz Hospitals. Gemeinsam mit seiner Messdiener-Kollegin Lena Albrecht und Pfarrer Willi Koch überreichte er den kleinen Beschützer aus Porzellan den Mitarbeitern des Krankenhauses, die ihn stellvertretend für alle Pflegenden der KHWE entgegennahmen.

„Von dieser Idee war ich sofort begeistert, natürlich habe ich die Jugendlichen dabei gerne unterstützt“, sagt Pfarrer Willi Koch stolz. Auch KHWE-Pflegedirektorin Elke Schmidt freut sich über die Dankes-Aktion der Brakeler Messdiener. „Die jungen Menschen sind sich sehr wohl darüber bewusst, was die Coronakrise für Pflegekräfte und Krankenhäuser bedeutet“, sagt sie, „es ist ein tolles Signal und darüber freuen wir uns sehr.“ Bereits in den vergangenen Tagen waren die Messdiener von St. Michael Brakel „auf Tour“. Dabei überreichten sie auch den Mitarbeitern des Seniorenhauses St. Antonius einen Engel. In den kommenden Tagen planen die Jugendlichen weitere Aktionen, unter anderem im St. Josef Seniorenhaus in Bökendorf.