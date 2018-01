10.02. – Team-Slam im BÜZ

Sa. 10.02.18 20.00 Uhr

Poetry Slam Special: TEAM-SLAM.

Minden. Das BÜZ startet die „Minden Road to Slam 2018“ mit einem Leckerbissen für Kenner – und für solche, die es werden wollen: das jährliche Duell der Zweierkombinationen zum einfachen Eintrittspreis. Die Titelverteidiger Verena & Klaus Urban aus Hannover treten als Team „DaM & daM – Der alte Mann & das Mehr“ an (Foto: Mattias Stehr), gegen Michel & Gabriel Pauwels aus Bielefeld vom „Team Rex“ und weitere einheimische und auswärtige Doppelpacks in allen Altersklassen. Erleben Sie Nervenkitzel und Applausstürme beim intergenerativen Ohrenschmaus: der Senior ist Ü70, der Junior ist Ü12. Beide bringen ihre Hits von den „Nationals“ in Hannover mit. Über den besten Text und die überzeugendste Performance stimmt das Publikum ab.

Moderation: Vanessa Block mit Slammaster Peter Küstermann.

Einlass ab 19.00 Uhr. Kostenlose Platzreservierung empfohlen: Tel 0178 7617637

VVK im BÜZ-Büro zu den Öffnungszeiten

AK 5,00 Euro, SchülerInnen 3,00 Euro