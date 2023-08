Workshops im August im Marta-Atelier im Marta Herford

Herford. Im August können Kinder, Jugendliche und Erwachsene in verschiedenen Workshops im Marta Herford die aktuellen Ausstellungen entdecken, künstlerisch experimentieren und im Marta-Atelier kreativ werden:

Selbst einmal Künstler*in sein? Diese Möglichkeit haben Kinder ab 6 Jahren am Samstag, den 05.08. und 19.08., von 11 bis 13 Uhr bei den Kunstentdecker*innen. Gemeinsam erkunden sie die aktuelle Ausstellung und setzen die dabei gewonnenen Eindrücke und kreativen Ideen künstlerisch um (Kosten 5 Euro, ohne Anmeldung).

Am 13.08. findet von 14 bis 16.30 Uhr das Sonntagsatelier statt. Kinder und Erwachsene können im Marta-Atelier experimentieren und neue künstlerische Techniken kennenlernen (Kosten 5 Euro, Tickets über Museumskasse oder im Online-Shop).

Das Sommer-Kunstgespräch lädt am 20.08., um 12 Uhr interessierte Jugendliche und Erwachsene zu einem spannenden Austausch in die aktuelle Ausstellung „SHIFT – KI und eine zukünftige Gemeinschaft“ ein. Es entsteht ein gemeinsames Gespräch über ein vielsagendes Werk der Marta-Schau (Kosten 3,50 Euro zzgl. Ausstellungseintritt, ohne Anmeldung).

Was genau verbirgt sich eigentlich hinter Künstliche Intelligenz (KI)? Mit dieser Frage beschäftigt sich der Workshop „Wie begegne ich KI?“ am 20.08. und 03.09., von 12 bis 16 Uhr. Jugendliche (ab 16 Jahren) und Erwachsene können testen und erkunden, was in verschiedenen KI-Systemen steckt. Die Teilnehmenden nehmen eine CO2-Ampel, ein Programm zur Zahlenerkennung und eine Spiele-KI unter die Lupe, experimentieren und diskutieren über die Grundlagen von Künstlicher Intelligenz (kostenfrei, mit Anmeldung).

Der Workshop findet in Kooperation mit dem Sonderforschungsbereich/Transregio 318 „Constructing Explainability“ der Universitäten Paderborn und Bielefeld statt.

Für Familien hält das Marta am Sonntag, 06.08. & 20.08., von 14 bis 16.30 Uhr ein kreatives Mitmach-Angebot bereit. Jeden ersten und dritten Sonntag im Monat lädt das offene Atelier in der Marta-Lobby Kinder und Erwachsene dazu ein, gemeinsam aktiv zu werden und verschiedene künstlerische Sprachen kennenzulernen (kostenlos, ohne Anmeldung).

Darüber hinaus ist, anlässlich der Ausstellung „SHIFT“, das Marta-Atelier in der 2. Etage als permanenter pädagogischer Raum geöffnet, der spielerisch verschiedene KI-Technologien zugänglich macht. Mitmachstationen laden dazu ein, selbst aktiv zu werden und einfache Anwendungen auszuprobieren (kostenlos, ohne Anmeldung).