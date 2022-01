Workshop-Angebot für Karrierefrauen

Das Karrierenetzwerk für Frauen in Fach- und Führungspositionen stellt aktuellen Jahresflyer vor

Kreis Gütersloh. Damit Frauen im noch jungen Jahr 2022 beruflich und privat gut gerüstet sind, haben die Organisatorinnen vom ‚Karrierenetzwerk für Frauen in Fach- und Führungspositionen‘ ein abwechslungsreiches Workshop-Programm auf die Beine gestellt, das vom Sprech- und Stimmtraining für den beruflichen Alltag über schnelle Wissensaneignung, Zeit- und Selbstmanagement, Kollegiales Coaching bis zu Methoden für schlagfertiges Auftreten im Job reicht. Der jetzt vorgestellte Jahresflyer listet alle kostenfreien Workshops auf. Die aktuellen Jahresflyer liegen im Rathaus der Stadt Halle (Westf.) bei der pro Wirtschaft GT in Gütersloh und an weiteren öffentlichen Stellen aus.