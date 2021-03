Wolfgang Draeger übernimmt Agenturleitung

Wolfgang Draeger wird Vorsitzender der Geschäftsführung der Arbeitsagentur

Bielefeld. Wolfgang Draeger übernimmt den Vorsitz der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Bielefeld. Der Verwaltungsausschuss hat seine Berufung auf die Position am Dienstag bestätigt. In der Funktion verantwortet Draeger die Arbeitsagentur Bielefeld mit Sitz in der Werner-Bock-Straße und die zugehörige Geschäftsstelle im Kreis Gütersloh. Zudem ist er damit auch Mitglied im Lenkungskreis der Jugendberufsagentur Bielefeld. Draeger wechselt vom Jobcenter-Rhein Kreis Neuss, in dem er zurzeit Geschäftsführer ist. Die Leitung der Agentur für Arbeit Bielefeld übernimmt er voraussichtlich am 17. Mai 2021.

Seinen beruflichen Werdegang in der Bundesagentur für Arbeit begann Draeger nach dem Abitur mit dem dualen Studium beim Arbeitsamt Bielefeld. Nach verschiedenen Stationen im operativen Bereich übernahm er zunächst in der Arbeitsagentur Oberhausen und anschließend in der Arbeitsagentur Mönchengladbach die operative Geschäftsführung. Herr Draeger ist verheiratet und lebt mit seiner Familie seit vielen Jahren im Rhein-Kreis Neuss.