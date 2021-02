Wohnmobile auf dem Vormarsch: Sieben Gründe, warum es 2021 auf deutschen Campingplätzen enger werden wird

Steigende Zulassungszahlen und Suchinteresse auf Rekordhoch bei Wohnmobilen in Deutschland

OWL/Köln. Urlaub mit dem Wohnmobil ist seit einigen Jahren immer mehr im Kommen und hat durch die Pandemie 2020 einen weiteren Schub erhalten. Das belegen aktuelle Zahlen. Warum es auf deutschen Camping-Plätzen dieses Jahr deutlich voller werden dürfte, hat nun CamperDays ermittelt. Die führende Buchungsplattform für Wohnmobile wächst selbst stark und hat zum Camperhype sieben Fakten zusammengetragen. Läuft Deutschland sogar den Niederlanden beim Image der freundlichen Campernation so langsam den Rang ab?

1. Zulassungen für Wohnmobile stiegen 2020 stark

Dass Wohnmobile in Deutschland aktuell stark nachgefragt sind, bestätigen vor allem die Zulassungszahlen des Caravaning Industrie Verbandes (CIVD) : Demnach verzeichneten Wohnmobile insgesamt 78.055 Neuzulassungen im Jahr 2020. Gegenüber dem Vorjahr ist dies einen Anstieg von 44,8 Prozent.

2. Kein anderes Fahrzeug wird aktuell häufiger genehmigt

Der Camper-Trend setzt sich auch 2021 fort, wenn auch in abgeschwächter Form: Im Vergleich zu den Vorjahreszulassungen verbuchten Wohnmobile im Januar dem Kraftfahrtbundesamt zufolge als einzige Fahrzeugklasse einen Zuwachs (+5 Prozent). Alle weiteren Segmente bei den Neuzulassungen nehmen indes ab (bis zu -64 Prozent).

3. Nachfrage im Netz steigt seit Jahren

Doch auch ein Blick auf Google verrät, dass Camping mit Wohnmobilen im Trend liegt: Den Zahlen der Suchmaschine zufolge stieg das Interesse in den letzten fünf Jahren diesbezüglich um 75 Prozent .

4. Rekordbuchungen auf CamperDays und neue Kooperation

Die Zahlen werden auch durch die Buchungsdaten von CamperDays gestützt: 2020 verbrachten Reisende in Deutschland über die Plattform insgesamt 112.000 Übernachtungen in Wohnmobilen – neuer Rekord. Der bisherige Höchstwert aus dem Vorjahr (80.000 Übernachtungen) wurde – trotz oder sogar wegen der Corona-Pandemie – um 40 Prozent übertroffen.

5. Steigender Trend: 2021 werden noch mehr Buchungen erwartet

Für 2021 rechnet CamperDays mit rund 160.000 Übernachtungen – ein Plus von über 40 Prozent.

6. CamperDays baut Wohnmobilflotte in Deutschland sowie global aus

Um die steigende Nachfrage aufzufangen, hat das Unternehmen seine Wohnmobilflotte in Deutschland von ursprünglich 1.700 Fahrzeugen auf 4.700 erweitert und die Anzahl der Abholstationen von 70 Standorten auf insgesamt 230 ausgeweitet. Weltweit erhöhte das Unternehmen sein Angebot von 25.000 auf 28.000 Fahrzeuge, die an 750 Stationen abzuholen sind. Weitere Partner werden bald folgen.

Zudem erweiterte CamperDays sein Produktportfolio und bietet mit einem der größten Partner bis Ende Februar kostenfreie Reisestornierungen bis zu 30 Tage vor Reiseantritt an.

7. Auch die Nebensaison ist nun gefragt

Mit dem Comeback des Wohnmobiltourismus stellt CamperDays auch in der Nebensaison ein deutlich ansteigendes Interesse an Mietfahrzeugen fest. Ende 2020 verzeichnete die Plattform im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen Anstieg der Nebensaison-Buchungen von über 75 Prozent.

“Die Campingbranche ist ein klarer Krisengewinner, wie nicht nur unsere internen Buchungsdaten belegen. Die Vorteile beim Urlaub im Wohnmobil liegen auf der Hand: Kaum eine andere Urlaubs- und Reiseform kann derzeit so durch ihren autarken und weitgehend kontaktarmen Charakter in Deutschland überzeugen. Wir sind davon überzeugt, dass der Trend die Pandemie überdauern wird und sind für die kommenden Jahre bestens aufgestellt”, kommentiert Raphael Meese, Teamleiter bei CamperDays, die aktuellen Zahlen.