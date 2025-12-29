„Wissen. Teilen. Gestalten.“ – NRW-Stiftung fördert die NaturFreunde NRW

Bis zu 180.000 Euro für Naturschutzbildung

Düsseldorf: NRW-Stiftung Förderung – Viele Menschen in Nordrhein-Westfalen wissen um die Bedeutung des Naturschutzes und setzen sich dafür ein – doch ist dieses Wissen nicht in allen Bevölkerungsgruppen gleichermaßen verbreitet. Die NaturFreunde NRW e. V. starten deshalb jetzt ein Bildungs- und Teilhabeprojekt. Unter dem Motto „Wissen. Teilen. Gestalten.“ möchte der Verband insbesondere Menschen mit Flucht- oder Migrationsgeschichte, Seniorinnen und Senioren, Menschen mit körperlichen Einschränkungen sowie Familien mit geringen finanziellen Mitteln erreichen. Der Vorstand der NRW-Stiftung hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, dafür bis zu 180.000 Euro Fördergeld zur Verfügung zu stellen.

„Hier vereinen sich gleich mehrere Themen, für die wir uns bei der NRW-Stiftung einsetzen“, sagt Stiftungspräsident Eckhard Uhlenberg. „Neben dem Naturschutz sind das die Bereiche Integration und Inklusion, die wir bei unserer Arbeit besonders berücksichtigen. Das Projekt stärkt die Teilhabe, Chancengleichheit und Selbstbestimmung. Das fördern wir sehr gerne.“

In dem Projekt möchten die NaturFreunde die Teilnehmenden zu Multiplikatorinnen und Multiplikatoren für Natur- und Heimatpflege qualifizieren. Im Mittelpunkt stehen praxisorientierte Wochenend-Workshops in verschiedenen Regionen Nordrhein-Westfalens. Darin vermitteln Expertinnen und Experten Grundlagen zu Naturschutz, Artenvielfalt und nachhaltigem Handeln ebenso wie Methoden zur Weitergabe dieses Wissens. Gemeinsam entwickeln die Mitwirkenden eine mobile interaktive Ausstellung und ein barrierearmes Handbuch – so sollen die Naturschutzthemen schließlich verständlich und inklusiv eine breite Masse an Menschen erreichen. NRW-Stiftung Förderung und Bildungsarbeit greifen damit direkt ineinander.

Die Nordrhein-Westfalen-Stiftung konnte seit ihrer Gründung 1986 mehr als 3.800 Natur- und Kulturprojekte mit insgesamt über 325 Millionen Euro fördern. Das Geld dafür erhält sie vom Land NRW, aus Lotterieerträgen von Westlotto, aus Mitgliedsbeiträgen ihres Fördervereins und Spenden. Mehr Informationen auf www.nrw-stiftung.de und im Podcast „Förderbande“.