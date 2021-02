Winterdienst fast überall im Einsatz

Der Fachbereich Stadtreinigung bittet um Verständnis.

Gütersloh. „Wann kommt der Winterdienst denn in unsere Straße?“ – solche und ähnliche Anfragen erreichen seit gestern Matthias Maurer, Fachbereichsleiter der Stadtreinigung der Stadt Gütersloh, und seine Kollegen aktuell vielfach. „In manchen Fällen muss ich dann antworten: Zu Ihnen kommt grundsätzlich kein Winterdienst“, so Maurer. Ganz bürokratisch gesprochen steht im Straßenreinigungsgesetz beschrieben, dass bei einem Wintereinbruch, wie die Stadt Gütersloh ihn aktuell erlebt, grundsätzlich nur verkehrswichtige Straßen und gefährliche Stellen, wie zum Beispiel Kreuzungen, geräumt werden müssen. Anwohner von Straßen, in denen grundsätzlich kein Winterdienst stattfindet, sind von der städtischen Benutzungsgebühr befreit.

„In keiner Stadt werden sämtliche Straßen geräumt“, stellte Maurer heraus. Zudem kommt hinzu, dass beispielsweise in Wohngebieten viele Straßen zu eng sind, um dort zum Beispiel mit dem Schneepflug räumen zu können. „Das führt in bei den derzeitigen Witterungsverhältnissen hier und da zu Problemen“, weiß Matthias Maurer. „Doch augenblicklich haben wir alle Hände voll zu tun, um die verkehrswichtigen Straßen vor allem die Hauptverkehrsstraßen freizuhalten, dafür bitte ich um Verständnis.“ Maurer verweist auf das Straßenverzeichnis zur Straßenreinigungssatzung der Stadt Gütersloh, das unter www.stadtreinigung.guetersloh.de unter dem Stichwort „Winterdienst“ zu finden ist (Link: https://stadt.gt/2YVFohk). Dort können Bürgerinnen und Bürger nachsehen, ob im Winter in ihrer Straße grundsätzlich geräumt wird.