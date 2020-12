Westag-Aktion zeigt Wirkung

Rheda-Wiedenbrück . Das Engagement der Westag kommt im Einzelhandel an. Das bestätigen zahlreiche Einzelhändler, denen bereits in der ersten Woche nach Ausgabe an die Mitarbeiter die „WestagCard“ zur Bezahlung vorgelegt wurde.

„Hoch erfreut“ zeigt sich Bernhard Ackfeld. „Bei uns nutzen Herren wie Damen das Extra-Budget, um sich ein Paar neue, schöne Schuhe zu gönnen. Wir konnten sogar schon einige Neukunden gewinnen“ freut sich der Inhaber von Ackfeld Shoes and more.

Für die Modehäuser Kappel und Sisters berichtet Astrid Kappel-Sudbrock von erfreulich vielen Kundinnen, die den Weihnachtsbonus der Westag in ihren Geschäften umsetzen.

Die Bandbreite der Einlöse-Möglichkeiten für die Karte ist groß, so freut sich Reinhard Voß von RECOA Computertechnik genauso über die zusätzliche Nachfrage wie die Lieblingsräume von Susanne Bochert. „Bei uns belohnen sich die Westag-Mitarbeiter tatsächlich selbst. Von der kuscheligen Wolldecke bis zur Fat boy-Leuchte oder einem Wohnaccessoire, wie schöne neue Kissen für das Sofa, ist alles dabei.“

Andrea Sandknop, Inhaberin von Sandknop Mode für den Mann berichtet, dass täglich Mitarbeiter der WESTAG zu ihr ins Geschäft kommen: „Das hilft mir natürlich sehr in dieser Zeit!“

Über eine besonders schöne Anlage der Sonderzahlung berichtet Silvia Uhrmeister: Bereits mehrere Paare haben in den Juwelier-Geschäften in Wiedenbrück und Rheda Trauringe ausgesucht und diese mit der WestagCard angezahlt.

„Der Einzelhandel in Wiedenbrück hat in dieser Adventszeit an der unvermeidbaren Absage des Christkindlmarktes gelitten. Die Westag hat diesen Verlust ein Stück erträglicher gemacht – das Weihnachtsbudget wird von den Mitarbeitern bei uns umgesetzt. Ein toller Erfolg im Sinne der Stärkung des Einzelhandels“, so Nicole Kirschner, Neue Zeiten und Mitglied des Vorstandes des Gewerbevereins Wiedenbrück.

Margarete Reker hat die Westag Aktion zum Anlass genommen, sich als Vorsitzende und im Namen der Initiative Rheda bei dem Vorstandsvorsitzenden der Westag & Getalit AG in einem Brief zu bedanken „Wir wissen Ihr Engagement zur Unterstützung des örtlichen Handels sehr zu schätzen und finden, dass es an der Zeit für ein Dankeschön ist.“