Wenn plötzlich alles neu ist: Rat und Begleitung für junge Eltern

Elternberatungsstelle der Stadt Gütersloh seit einem Jahr im neuen Haus an der Kirchstraße 10.

Gütersloh. Ein heller Raum mit viel Tageslicht, Holzfußboden, Sofa, Korbstühlen und Spiel-Ecke: Es herrscht eine behagliche Atmosphäre im Fachwerkhaus an der Kirchstraße 10, wo die Mitarbeiterinnen der Elternberatungsstelle der Stadt Gütersloh junge Familien willkommen heißen. Vor gut einem Jahr erfolgte der Umzug vom Rathaus in die neuen Räumlichkeiten gegenüber der Apostelkirche. Die Familienkinderkrankenschwestern Gerlinde Megebier und Antje Krause bieten allen in Gütersloh lebenden werdenden Eltern sowie allen Müttern und Vätern mit Kleinkindern von der Geburt bis zum dritten Lebensjahr Rat und Begleitung an – auch in Zeiten von Lockdown und anderen Einschränkungen. Kostenlos und vertraulich. In der Beratungsstelle oder zuhause bei der Familie, im persönlichen Gespräch oder alternativ via Videochat oder Telefon. Ob es der Umgang mit einem Neugeborenen ist, Fragen rund um Schlafen, Schreien oder Ernährung, das Hineinfinden in den neuen Alltag oder die Trotzphase des Dreijährigen: Es gibt kein Thema, das mit den erfahrenen Kinderkrankenschwestern nicht besprochen werden könnte. Sie wissen Rat, klären auf, ermutigen und unterstützen.